4 أطعمة للحصول على بشرة صحية.. لا تفوتك

تعد البشرة مرآة لصحة الإنسان العامة، فإشراقتها تعكس توازن الجسم الداخلي، في حين قد يشير جفافها أو بهتانها إلى مشكلات خفية مثل قلة الترطيب أو الإجهاد أو ضعف التغذية.

فالهالات السوداء مثلا قد تكون علامة على قلة النوم، بينما يعد جفاف الجلد مؤشرا على نقص السوائل، وكلها عوامل تسرع من إجهاد البشرة وتقدمها في العمر.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطانية، يؤكد الخبراء أن النظام الغذائي المتوازن والغني بالفيتامينات والمعادن هو المفتاح للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.

ويقول الدكتور بروس برود، أخصائي الأمراض الجلدية في جامعة بنسلفانيا، إن الطعام الصحي لا يحافظ فقط على نضارة الجلد، بل يساعد أيضا في مكافحة حب الشباب وتقليل الالتهابات الجلدية.



غذاؤك طريقك لبشرة صحية

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي تدعم صحة الجلد وتقاوم آثار الالتهابات:

الأفوكادو

ثمرة غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وقد أظهرت الدراسات أن تناول ثمرة أفوكادو يوميا يعزز تماسك البشرة ويحسن ترطيبها.

كما يتميز زيت الأفوكادو بقدرته العالية على اختراق حاجز الرطوبة الطبيعي للبشرة مقارنة بزيوت نباتية أخرى مثل الزيتون أو اللوز.

سمك السلمون

يعد من أفضل مصادر أحماض أوميغا-3 التي تحافظ على مرونة البشرة وتقلل الالتهابات.

كما يحتوي جلد السلمون على الكولاجين الطبيعي الذي يساعد في الحفاظ على نضارة الجلد.

الفلفل الحلو

من أكثر الخضروات احتواء على فيتامين سي، حيث يمكن لحبة واحدة أن توفر ضعف أو ثلاثة أضعاف الكمية الموجودة في البرتقال.

وتشير أبحاث من كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أن فيتامين سي يساعد في تحسين مظهر البقع الداكنة وتقليل التجاعيد بفضل دوره في تحفيز إنتاج الكولاجين.

الفراولة

تعد مصدرا ممتازا لفيتامين سي ومضادات الأكسدة، لا سيما الأنثوسيانين الذي يحمي الخلايا من الالتهاب ويعزز صحة القلب والبشرة.

وتوضح أخصائية التغذية إليزا ويتاكر أن "الفراولة تساعد في التحكم بنسبة السكر في الدم وتمنح البشرة مظهرا صحيا ومتجددا".