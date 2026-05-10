لرياض الأطفال.. خطوات التقديم للمدارس التجريبية 2026 - 2027

كتب : أحمد الجندي

05:00 ص 10/05/2026

وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي 2026 / 2027، مؤكدة ضرورة التزام أولياء الأمور بالتقديم الإلكتروني خلال المواعيد المحددة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم لرياض الأطفال يبدأ اعتبارًا من 1 يونيو 2026 وحتى 30 يونيو 2026، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة أن الحد الأدنى لسن التقدم لرياض الأطفال هو 4 سنوات، على أن يتم تنسيق الطلاب وفقًا للكثافات وظروف كل مديرية تعليمية، طبقًا للقرار الوزاري المنظم للالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

وأضافت أن بيانات الطفل تصبح متاحة لمنافذ الدفع فور تسجيل طلب التقديم، حتى يتمكن ولي الأمر من سداد المصروفات المطلوبة، مع إمكانية متابعة نتيجة القبول المبدئي إلكترونيًا عبر نفس موقع التقديم.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد إعلان نتيجة القبول المبدئي، يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب، على أن يتم إعلان القبول النهائي عقب مراجعة المدرسة للملف والتأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة.

