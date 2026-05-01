انسحاب الإمارات من أوبك.. هل يقود النفط إلى انهيار سعري؟

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول الأسبق، إن أسعار النفط قد تهبط إلى نحو 20 دولارًا للبرميل بعد عودة الإمدادات بشكل كامل للأسواق، بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس، وهو ما ينذر بخسائر جماعية لكافة الدول المنتجة.

وأضاف، خلال منشورات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحديث عن انسحاب الإمارات يعد "قرارًا غريبًا" يحمل طابعًا سياسيًا بحتًا، خاصة أن هذا التحالف يهدف في الأساس إلى حماية الدول المنتجة من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن الوصول إلى أسعار مناسبة تدعم مصالحها الاقتصادية، مؤكدًا أن "أوبك بلس" نجح منذ تأسيسه بعد أزمة انهيار أسعار النفط في 2020 في إعادة ضبط السوق ومنع تكرار سيناريوهات الهبوط الحاد.

سيناريوهات ما بعد زيادة المعروض وضغوط الأسعار

وأشار إلى أن توقيت هذا القرار يثير الكثير من علامات الاستفهام، في ظل اعتماد الإمارات شبه الكامل على التصدير، مع محدودية البدائل الحالية مثل خطوط الربط مع سلطنة عمان التي لا توفر سوى كميات محدودة مقارنة بالطموحات الإنتاجية، فضلًا عن أن السوق العالمية تعاني بالفعل من نقص في المعروض نتيجة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يقلل من فرص تحقيق مكاسب فورية من هذه الخطوة.

وأوضح يوسف أنه مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها واستئناف الملاحة بشكل كامل، فإن الإمارات قد تضخ ما بين نصف مليون إلى مليون برميل يوميًا إضافية في السوق، وهو ما سيؤدي إلى زيادة المعروض، ويضع تحالف "أوبك بلس" أمام خيارين صعبين: إما خفض حصص الإنتاج للدول الأخرى لتعويض الزيادة، وهو أمر قد لا يستمر طويلًا، أو الاستمرار في سياسة زيادة الإنتاج التدريجي، بما قد يدفع الأسعار للانخفاض.

وحذر من أن هذا المسار قد يقود إلى تراجع حاد في أسعار النفط، بما يعني خسائر جماعية لجميع المنتجين، بما في ذلك الإمارات نفسها، بينما ستكون الدول المستهلكة الكبرى هي المستفيد الأبرز، وفي مقدمتها مصر التي قد تستفيد من انخفاض تكلفة وارداتها النفطية.

