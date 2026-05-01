محمد خيري:

بدأت مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة، وتقدم الأهلي بهدف أول في الدقيقة 17 عن طريق بن شرقي.

زيزو يتجاهل هتافات جمهور الأهلي والزمالك المتبادلة

وشهدت المباراة هتافات متبادلة بين جمهور الفريقين، حيث هتف جمهور الأهلي بشدة باسم أحمد سيد زيزو.

ورد جمهور الزمالك بهتافات ضد زيزو، الذي تجاهل الهتافات تمامًا أثناء دخوله الملعب وتوجه مباشرة للجلوس على الدكة دون أي رد أو تفاعل.

تشكيل الأهلي والزمالك في مباراة اليوم

دخل النادي الأهلي بتشكيل مكون من؛ مصطفى شوبير، أحمد رمضان، ياسين مرعي، هادي رياض، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، محمود حسن تريزيجيه، أشرف بنشرقي، طاهر محمد طاهر

بينما دخل الزمالك بتشكيل مكون من؛ مهدي سليمان، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش" ،حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبد الله السعيد، خوان بيزيرا، ناصر منسي، عدي الدباغ.

