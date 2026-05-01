إعلان

حرب إيران.. قاليباف للعمّال: أيام الإعمار والبناء قادمة

كتب : محمود الطوخي

08:50 م 01/05/2026

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رسالة بمناسبة يوم العمال، مؤكدا أن أيام البناء والإعمار قادمة بعد الانتصار على القوى العظمى المعادية، في إشارة إلى حرب إيران وأمريكا، مشددا على أن إعمار إيران لن يتيسر بدون الكدح الليلي والنهاري للعمال المجتهدين.

دور العمال في حرب إيران

ووصف قاليباف العمال بأنهم "رأسمال الحقيقي لهذه الأرض والحدود"، مشيرا إلى أن هذا الفخر والعزة هو ثمرة جهد مخلص اكتُسب بعرق الجبين والأيادي المتكلسة، وهو محترم لدى العامة بالإضافة إلى أسرهم المحبة لهم.
وأكد أن شهداء العمال الذين لم يتركوا ثغورهم خلال أيام حرب إيران المفروضة حتى آخر لحظة، قدموا درسا عظيما في المقاومة وتحمل المسؤولية، مضيفا أن مسؤولي البلاد ممتنون ومدينون دائما لجهودهم وبسالتهم.

البناء بعد أزمات إيران وأمريكا

وقال قاليباف: "اليوم، إيران السعيدة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى همة ونخوة الأيادي التي كانت دائما سندا للثورة الإسلامية. أيام البناء بعد الانتصار على القوى العظمى المعادية قادمة، وإعمار إيران العزيزة لن يتيسر بدون الكدح الليلي والنهاري للعمال المجتهدين، وهذه المكانة البارزة لا تخفى على أحد".
وأضاف أن "جنود الوطن في ميدان الإنتاج، في عهد زعامة وقيادة آية الله مجتبى الخامنئي، سيحققون بكل تأكيد إيرانا عامرة ومكتفية ذاتيا للشعب الإيراني الشريف".

تحسين المعيشة عقب حرب إيران

وقال رئيس البرلمان الإيراني، إن زملائه في مجلس الشورى الإسلامي ملتزمون، من خلال أداء مهامهم التشريعية والرقابية، بتوفير السبل لتحسين الأوضاع المعيشية والرفاهية للعمال الكادحين في ميدان البناء ولأسرهم الصابرة، وذلك كي يُعوض ولو جزء يسير من جهودهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد باقر قاليباف حرب إيران إيران وأمريكا العمال الإيرانيون إعادة إعمار إيران

أحدث الموضوعات

زووم

بـ تي شيرت الأهلي.. ياسمين عز تدعم القلعة الحمراء في لقاء القمة
رياضة محلية

هتافات متبادلة بين جمهور الأهلي والزمالك بسبب أحمد سيد زيزو
نصائح طبية

العشق القاتل.. كيف يهدد توتر كرة القدم حياة اللاعبين والمشجعين؟
شئون عربية و دولية

إخلالا بخطة ترامب لغزة.. توجه أمريكي لإغلاق مركز التنسيق المدني العسكري
أخبار السيارات

قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 الزمالك.. الدوري المصري