وجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رسالة بمناسبة يوم العمال، مؤكدا أن أيام البناء والإعمار قادمة بعد الانتصار على القوى العظمى المعادية، في إشارة إلى حرب إيران وأمريكا، مشددا على أن إعمار إيران لن يتيسر بدون الكدح الليلي والنهاري للعمال المجتهدين.

دور العمال في حرب إيران

ووصف قاليباف العمال بأنهم "رأسمال الحقيقي لهذه الأرض والحدود"، مشيرا إلى أن هذا الفخر والعزة هو ثمرة جهد مخلص اكتُسب بعرق الجبين والأيادي المتكلسة، وهو محترم لدى العامة بالإضافة إلى أسرهم المحبة لهم.

وأكد أن شهداء العمال الذين لم يتركوا ثغورهم خلال أيام حرب إيران المفروضة حتى آخر لحظة، قدموا درسا عظيما في المقاومة وتحمل المسؤولية، مضيفا أن مسؤولي البلاد ممتنون ومدينون دائما لجهودهم وبسالتهم.

البناء بعد أزمات إيران وأمريكا

وقال قاليباف: "اليوم، إيران السعيدة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى همة ونخوة الأيادي التي كانت دائما سندا للثورة الإسلامية. أيام البناء بعد الانتصار على القوى العظمى المعادية قادمة، وإعمار إيران العزيزة لن يتيسر بدون الكدح الليلي والنهاري للعمال المجتهدين، وهذه المكانة البارزة لا تخفى على أحد".

وأضاف أن "جنود الوطن في ميدان الإنتاج، في عهد زعامة وقيادة آية الله مجتبى الخامنئي، سيحققون بكل تأكيد إيرانا عامرة ومكتفية ذاتيا للشعب الإيراني الشريف".

تحسين المعيشة عقب حرب إيران

وقال رئيس البرلمان الإيراني، إن زملائه في مجلس الشورى الإسلامي ملتزمون، من خلال أداء مهامهم التشريعية والرقابية، بتوفير السبل لتحسين الأوضاع المعيشية والرفاهية للعمال الكادحين في ميدان البناء ولأسرهم الصابرة، وذلك كي يُعوض ولو جزء يسير من جهودهم.

