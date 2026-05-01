ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

08:48 م 01/05/2026

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية 1-5-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بعد ارتفاعه عالميا بنسبة 0.19% ليصل إلى نحو 4626 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4640 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5965 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6960 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7954 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247369 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19% إلى نحو 4626 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

