كيف تحافظ على بشرتك في حر الصيف؟

كتب : نرمين ضيف الله

07:00 ص 01/05/2026

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس، تحتاج البشرة إلى عناية خاصة لحمايتها من الجفاف والتصبغات والإجهاد. الحفاظ على روتين بسيط وذكي يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في نضارة بشرتك طوال فصل الصيف.

هل واقي الشمس خطوة أساسية لا غنى عنها؟

استخدام واقي الشمس يوميًا هو خط الدفاع الأول ضد الأشعة فوق البنفسجية، ويُفضل أن يكون بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 مع تجديده كل ساعتين.

كيف تحافظ على ترطيب بشرتك؟

الحرارة تؤدي لفقدان السوائل، لذا احرص على شرب كميات كافية من الماء واستخدام مرطب خفيف يناسب نوع بشرتك، خاصة الأنواع الجل للبشرة الدهنية.

هل تنظيف البشرة مهم في الصيف؟

التعرق وزيادة الإفرازات الدهنية قد تسد المسام، لذلك يُنصح بغسل الوجه مرتين يوميًا بغسول لطيف لإزالة الشوائب.

ما دور التغذية في نضارة البشرة؟

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء ومضادات الأكسدة مثل البطيخ والخيار يساعد في ترطيب البشرة من الداخل.

كيف تتجنبين التصبغات واسمرار البشرة؟

تجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة (من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا)، وارتداء قبعة ونظارات شمسية.


