إعلان

قبل شم النسيم.. 5 علامات تكشف الفسيخ السليم

كتب : سيد متولي

09:30 م 08/04/2026

الفسيخ في شم النسيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع اقتراب أجواء الربيع واحتفالات شم النسيم التي ينتظرها المصريون كل عام، تبدأ الاستعدادات بشراء الأطعمة التقليدية التي لا تكتمل المناسبة بدونها، وعلى رأسها الفسيخ والرنجة، إلى جانب الخضراوات الطازجة.

ومع تزايد الإقبال على هذه الأطعمة، يصبح من الضروري الانتباه إلى جودة الفسيخ تحديدا، نظرا لارتباطه المباشر بالصحة والسلامة الغذائية.

ولتجنب شراء فسيخ غير صالح، هناك مجموعة من العلامات التي تساعدك على التمييز بين الجيد والفاسد، بحسب موقع EatingWell، فما هي؟.

لون اللحم من الداخل يكشف الفسيخ السليم

اللون من أهم المؤشرات، حيث يجب أن يكون لحم الفسيخ ورديا مائلا إلى الأحمر، أما إذا لاحظت تغيره إلى الرمادي أو الأخضر أو لون داكن غير طبيعي، فهذه علامة واضحة على عدم صلاحيته.

هل الرائحة تكشف سلامة الفسيخ؟


رغم أن للفسيخ رائحة قوية بطبيعته، إلا أنها يجب أن تكون مقبولة وغير كريهة بشكل مبالغ فيه، فالروائح النفاذة جدا أو المتعفنة تشير إلى فساد المنتج.

هل المظهر الخارجي يكشف الفسيخ السليم؟


احرص على أن تكون السمكة متماسكة وذات جلد سليم، دون تشققات أو تهتك، مع بطن مغلقة بإحكام، لأن هذه التفاصيل تعكس جودة التصنيع والتخزين.

كيف يكشف الملمس عن الفسيخ السليم؟


عند الضغط على الفسيخ، ينبغي أن يكون طريا بشكل معتدل مع احتفاظه بتماسكه، أما القوام اللزج أو المفكك فيعد مؤشرا سلبيا.

هل درجة الملوحة تكشف الفسيخ السليم ؟


الفسيخ الجيد يتميز بملوحة واضحة ولكن متوازنة، في حين أن الملوحة الزائدة جدا قد تكون محاولة لإخفاء عيوب أو نتيجة تخزين غير سليم.

نصيحة مهمة عند شراء الفسيخ


يجب شراء الفسيخ من أماكن معروفة وموثوقة، لتجنب المخاطر الصحية والاستمتاع باحتفالات شم النسيم بأمان.

الفسيخ شم النسيم الأسماك المملحة

أحدث الموضوعات

وائل جسار يوجه رسالة لشعب لبنان بعد الأحداث الأخيرة في بيروت
زووم

وائل جسار يوجه رسالة لشعب لبنان بعد الأحداث الأخيرة في بيروت

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
زووم

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
رياضة محلية

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب
نصائح طبية

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب

البيت الأبيض: المقترح الإيراني البديل "أكثر واقعية" ويمكن دمجه مع خطة ترامب
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المقترح الإيراني البديل "أكثر واقعية" ويمكن دمجه مع خطة ترامب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران