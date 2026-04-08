مع اقتراب أجواء الربيع واحتفالات شم النسيم التي ينتظرها المصريون كل عام، تبدأ الاستعدادات بشراء الأطعمة التقليدية التي لا تكتمل المناسبة بدونها، وعلى رأسها الفسيخ والرنجة، إلى جانب الخضراوات الطازجة.

ومع تزايد الإقبال على هذه الأطعمة، يصبح من الضروري الانتباه إلى جودة الفسيخ تحديدا، نظرا لارتباطه المباشر بالصحة والسلامة الغذائية.

ولتجنب شراء فسيخ غير صالح، هناك مجموعة من العلامات التي تساعدك على التمييز بين الجيد والفاسد، بحسب موقع EatingWell، فما هي؟.

لون اللحم من الداخل يكشف الفسيخ السليم

اللون من أهم المؤشرات، حيث يجب أن يكون لحم الفسيخ ورديا مائلا إلى الأحمر، أما إذا لاحظت تغيره إلى الرمادي أو الأخضر أو لون داكن غير طبيعي، فهذه علامة واضحة على عدم صلاحيته.

هل الرائحة تكشف سلامة الفسيخ؟



رغم أن للفسيخ رائحة قوية بطبيعته، إلا أنها يجب أن تكون مقبولة وغير كريهة بشكل مبالغ فيه، فالروائح النفاذة جدا أو المتعفنة تشير إلى فساد المنتج.

هل المظهر الخارجي يكشف الفسيخ السليم؟



احرص على أن تكون السمكة متماسكة وذات جلد سليم، دون تشققات أو تهتك، مع بطن مغلقة بإحكام، لأن هذه التفاصيل تعكس جودة التصنيع والتخزين.

كيف يكشف الملمس عن الفسيخ السليم؟



عند الضغط على الفسيخ، ينبغي أن يكون طريا بشكل معتدل مع احتفاظه بتماسكه، أما القوام اللزج أو المفكك فيعد مؤشرا سلبيا.

هل درجة الملوحة تكشف الفسيخ السليم ؟



الفسيخ الجيد يتميز بملوحة واضحة ولكن متوازنة، في حين أن الملوحة الزائدة جدا قد تكون محاولة لإخفاء عيوب أو نتيجة تخزين غير سليم.

نصيحة مهمة عند شراء الفسيخ



يجب شراء الفسيخ من أماكن معروفة وموثوقة، لتجنب المخاطر الصحية والاستمتاع باحتفالات شم النسيم بأمان.

