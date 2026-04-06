أظهرت أبحاث حديثة أن الالتهابات المزمنة في الجسم قد تلعب دورًا كبيرًا في الإصابة بإعتام عدسة العين، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتراجع وضوح الرؤية لدى البالغين، ودرس الباحثون بيانات أكثر من 8 آلاف شخص من دراسة NHANES، مع التركيز على مؤشرات الالتهاب والصحة الغذائية.

ما علاقة الالتهاب المزمن بإعتام عدسة العين؟

ووجد الفريق العلمي أن ارتفاع مستويات الالتهاب المزمن يرتبط مباشرة بزيادة احتمال الإصابة بإعتام عدسة العين، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو وجود أمراض مزمنة مثل السكري، أو عادات مثل التدخين.

ما الالتهابات المزمنة؟

الالتهابات المزمنة عمليات طويلة الأمد قد لا تظهر أعراضها بوضوح، لكنها تؤدي تدريجيًا إلى تلف الأنسجة، بما في ذلك العدسة، ما يساهم في فقدان شفافيتها وتشوش الرؤية، ويضيف سوء التغذية عاملًا إضافيًا يزيد من سرعة تطور الحالة.

نصائح للسيطرة على الالتهابات المزمنة

وتوصي الدراسة بأن السيطرة على الالتهابات المزمنة من خلال التغذية الصحية والأنشطة الوقائية يمكن أن تقلل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، كما أن النظام الغذائي المتوازن، الغني بالخضروات والفواكه والدهون الصحية، يقلل الالتهابات ويحافظ على صحة العين.

كما يشدد الباحثون على أهمية إجراء فحوصات دورية للعين لمتابعة أي تغيرات مبكرة، خصوصًا لدى الأشخاص المعرضين لخطر الالتهاب المزمن أو سوء التغذية، لضمان تشخيص وعلاج أي علامات مبكرة لإعتام العدسة.

