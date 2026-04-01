إعلان

تناول اللوز يوميا.. هل يحسن صحة بشرتك ويقلل حب الشباب؟

كتب - محمود عبده:

11:00 ص 01/04/2026

تجميل البشرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة علمية حديثة أن إدراج اللوز ضمن النظام الغذائي اليومي قد يساعد في تحسين صحة البشرة والحد من مشكلات حب الشباب، خاصة لدى المراهقين والشباب.

كيف يساعد اللوز في حماية بشرتك؟

وبحسب ما أوردت لينتا.رو، شارك في الدراسة 74 شخصًا يعانون من حب الشباب بدرجات خفيفة إلى متوسطة، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى تناولت وجبات يومية خفيفة تحتوي على 60 جرامًا من اللوز.
المجموعة الثانية تناولت وجبات خفيفة متساوية بالسعرات الحرارية لكنها خالية من المكسرات.

واستمرت التجربة لمدة 20 أسبوعًا، وقيم العلماء عدد البثور، حالة الجلد، وتكوين الميكروبيوم الجلدي لجميع المشاركين.

هل اللوز يغير قواعد جمال البشرة؟

النتائج جاءت كما يلي:
-انخفض إجمالي عدد البثور بنسبة 22.2% لدى من تناولوا اللوز يوميًا، مقابل 9.8% لدى المجموعة الأخرى.
-تراجعت العناصر الالتهابية لدى مجموعة اللوز، بينما شهدت المجموعة الأخرى زيادات طفيفة.
-تحسنت مؤشرات ترطيب الجلد وتنوع الميكروبيوم الجلدي، وهو ما يرتبط بصحة البشرة واستقرارها.
-أبلغ المشاركون عن تحسن جودة حياتهم وانخفاض مستويات القلق المرتبط بمظهر البشرة.


لماذا يعمل اللوز على تحسين البشرة؟

يرجع الباحثون التأثير الإيجابي للوز إلى محتواه الغني بمضادات الأكسدة، وفيتامين E، والدهون الصحية، والعناصر الدقيقة الأخرى، التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين عمليات الأيض المرتبطة بظهور حب الشباب.

أحدث الموضوعات

زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
