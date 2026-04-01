كشفت دراسة علمية حديثة أن إدراج اللوز ضمن النظام الغذائي اليومي قد يساعد في تحسين صحة البشرة والحد من مشكلات حب الشباب، خاصة لدى المراهقين والشباب.

كيف يساعد اللوز في حماية بشرتك؟

وبحسب ما أوردت لينتا.رو، شارك في الدراسة 74 شخصًا يعانون من حب الشباب بدرجات خفيفة إلى متوسطة، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى تناولت وجبات يومية خفيفة تحتوي على 60 جرامًا من اللوز.

المجموعة الثانية تناولت وجبات خفيفة متساوية بالسعرات الحرارية لكنها خالية من المكسرات.

واستمرت التجربة لمدة 20 أسبوعًا، وقيم العلماء عدد البثور، حالة الجلد، وتكوين الميكروبيوم الجلدي لجميع المشاركين.

هل اللوز يغير قواعد جمال البشرة؟

النتائج جاءت كما يلي:

-انخفض إجمالي عدد البثور بنسبة 22.2% لدى من تناولوا اللوز يوميًا، مقابل 9.8% لدى المجموعة الأخرى.

-تراجعت العناصر الالتهابية لدى مجموعة اللوز، بينما شهدت المجموعة الأخرى زيادات طفيفة.

-تحسنت مؤشرات ترطيب الجلد وتنوع الميكروبيوم الجلدي، وهو ما يرتبط بصحة البشرة واستقرارها.

-أبلغ المشاركون عن تحسن جودة حياتهم وانخفاض مستويات القلق المرتبط بمظهر البشرة.



لماذا يعمل اللوز على تحسين البشرة؟

يرجع الباحثون التأثير الإيجابي للوز إلى محتواه الغني بمضادات الأكسدة، وفيتامين E، والدهون الصحية، والعناصر الدقيقة الأخرى، التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين عمليات الأيض المرتبطة بظهور حب الشباب.

اقرأ أيضا:

اصفرار وجفاف وحكة.. إشارات على البشرة قد تكشف اضطرابات المرارة

كيف تحافظ على بشرتك شابة ومشرقة؟.. نصائح لا تفوتك

