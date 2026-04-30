جيمناي أفريقيا تختتم الدورة الثالثة لحاضنة صعيد مصر وتطلق الرابعة

كتب : آية محمد

05:03 م 30/04/2026

قال عدلي توما، الرئيس التنفيذي لشركة جيمناي أفريقيا، إن الشركة تحتفل اليوم بختام الدورة الثالثة من حاضنة أعمالها الموجهة لدعم الشركات الناشئة في صعيد مصر، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق الدورة الرابعة قبل نحو أسبوعين، في إطار استمرارية البرنامج وتوسيع نطاقه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة حفل ختام الدورة الثالثة من حاضنة أعمال جيمناي للشركات الناشئة في صعيد مصر، بحضور عدد من الشركاء والداعمين ورواد الأعمال.
وأوضح توما أن البرنامج انطلق عام 2021 خلال جائحة كورونا، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس، بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشباب في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الشراكة استمرت خلال أول عامين من عمر البرنامج، قبل انضمام جلاكسي كشريك جديد خلال العام الجاري.
وأشار توما إلى أن البرنامج حقق نموًا ملحوظًا على مدار دوراته الثلاث، حيث استقبل نحو 1760 طلبًا للالتحاق، وتم اختيار 450 مشروعًا منها ضمن القائمة المختصرة، وإجراء مقابلات مع 360 مشروعًا.
وأوضح أن البرنامج نجح في احتضان 250 شركة ناشئة على مدار 4 سنوات، في مجالات متنوعة.
وأضاف أن نسبة مشاركة السيدات في الشركات المحتضنة بلغت نحو 54%، وهو ما يعكس حرص البرنامج على دعم وتمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال، خاصة في صعيد مصر.

