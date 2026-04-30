حسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الجدل بشأن إمكانية الجمع بين معاشين، حيث أتاح ذلك في عدد من الحالات المحددة وفق ضوابط قانونية واضحة.

متى يجوز الجمع بين معاشين

نص القانون على جواز الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، مع استكمال القيمة وفقًا للترتيب المنصوص عليه بالقانون، كما يجوز الجمع بين الدخل والمعاش في حدود الحد الأدنى ذاته.

كما أجاز القانون للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها الشخصي أو دخلها من العمل أو المهنة، في حدود الضوابط المقررة، وكذلك الحال بالنسبة للأرمل.

وفيما يتعلق بالأبناء، أتاح القانون لهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون أي قيود، بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية لهم.

ومنح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اختصاص صرف الحقوق التأمينية المقررة بالتشريعات السابقة، بدلًا من الجهات الإدارية التي كانت تتولى ذلك، وذلك على حساب الخزانة العامة.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، فضلًا عن استقلالها الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، مع صدور قرارات تنظيمية لتحديد اختصاصاتها وآليات عملها.