إعلان

قانون التأمينات يحسم الجدل.. حالات الجمع بين معاشين

كتب : محمد أبو بكر

04:57 م 30/04/2026

صرف معاشات بهيئة التأمينات الاجتماعية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الجدل بشأن إمكانية الجمع بين معاشين، حيث أتاح ذلك في عدد من الحالات المحددة وفق ضوابط قانونية واضحة.

متى يجوز الجمع بين معاشين

نص القانون على جواز الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، مع استكمال القيمة وفقًا للترتيب المنصوص عليه بالقانون، كما يجوز الجمع بين الدخل والمعاش في حدود الحد الأدنى ذاته.

كما أجاز القانون للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها الشخصي أو دخلها من العمل أو المهنة، في حدود الضوابط المقررة، وكذلك الحال بالنسبة للأرمل.

وفيما يتعلق بالأبناء، أتاح القانون لهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون أي قيود، بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية لهم.

ومنح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اختصاص صرف الحقوق التأمينية المقررة بالتشريعات السابقة، بدلًا من الجهات الإدارية التي كانت تتولى ذلك، وذلك على حساب الخزانة العامة.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، فضلًا عن استقلالها الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، مع صدور قرارات تنظيمية لتحديد اختصاصاتها وآليات عملها.

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

