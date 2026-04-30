دراسة حديثة.. تكشف تأثير زيت السمك على وظائف الدماغ

كتب : آلاء نبيل أحمد

07:00 ص 30/04/2026

صحة الدماغ

أشار باحثون إلى أن أحد المكونات الموجودة في زيت السمك، والذي يُستخدم على نطاق واسع في المكملات الغذائية لتحسين وظائف الدماغ، قد يؤدي في بعض الحالات إلى تأثير معاكس، يتمثل في إبطاء عملية تعافي الدماغ بعد الإصابات، نقلا عن ما ذكره "Gizmodo".

ما المادة التي ركزت عليها الدراسة؟

ركزت الدراسة على حمض إيكوسابنتاينويك (EPA)، وهو أحد الأحماض الدهنية الأساسية من مجموعة أوميغا-3 الموجودة في زيت السمك، والذي يُعتقد عادةً أنه يدعم صحة الدماغ ويعزز التعافي بعد الإصابات.

ماذا أظهرت التجارب على اليوانات؟

أجرى الباحثون تجارب على فئران تعرضت لإصابات دماغية رضحية متكررة. وعندما تم تزويدها بأنظمة غذائية غنية بـ EPA، لوحظ أن عملية تعافي الدماغ استغرقت وقتًا أطول مقارنة بالفئران التي لم تتناول هذه المادة.

هل تؤثر جميع مكونات أوميغا-3 بالطريقة نفسها؟

أظهرت النتائج أن حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وهو مكون آخر رئيسي من أوميغا-3، لم يُظهر أي آثار سلبية، وظلت مستوياته مستقرة في الدماغ طوال التجارب، دون ملاحظة تأثيرات ضارة مرتبطة به.

كيف يؤثر EPA على الدماغ بعد الإصابة؟

وجد الباحثون أن حمض EPA قد يضعف عملية إصلاح وإعادة تشكيل الأوعية الدموية في الدماغ بعد الإصابة، كما قد يزيد من احتمالية التدهور الإدراكي وتراكم بروتين "تاو"، المرتبط باضطرابات عصبية مثل اعتلال الدماغ الرضحي المزمن.

هل تمت ملاحظة النتائج في البشر أيضًا؟

إلى جانب التجارب على الحيوانات، حلل الباحثون خلايا دماغية من أشخاص متوفين مصابين باعتلال الدماغ الرضحي المزمن، ووجدوا مؤشرات مشابهة على ارتباط EPA بانخفاض معدلات التعافي، بينما لم يظهر DHA التأثير نفسه.

هل تعني النتائج أن زيت السمك ضار؟

أكد الباحثون أن النتائج لا تعني أن زيت السمك ضار بشكل عام، بل تشير إلى أن تأثيره يعتمد على السياق والحالة الصحية. كما أن معظم النتائج ما تزال مستندة إلى تجارب على الحيوانات، ما يستدعي الحذر عند التعميم على البشر.

ما الذي يحتاجه العلم لفهم الصورة الكاملة؟

يشدد العلماء على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لفهم التأثيرات طويلة المدى لمكملات أوميغا-3، خاصة بعد إصابات الدماغ، لتحديد متى تكون مفيدة ومتى قد يكون لها تأثيرات غير متوقعة.

ما خلاصة الباحثين حول مكملات زيت السمك؟

أوضح الباحثون أن المكملات الغذائية ليست ذات تأثير ثابت على الجميع، بل تعتمد على حالة الجسم والدماغ، مؤكدين أن فهم كيفية تفاعل هذه المركبات مع الجسم بمرور الوقت هو أمر أساسي قبل اعتبارها آمنة أو مفيدة بشكل مطلق.

