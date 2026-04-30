سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 30-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

04:17 ص 30/04/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 30-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن هبط سعره خلال التعاملات المسائية أمس الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 29-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 30-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7800 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6825 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5850 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4550 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3250 جنيه.

- سعر أوقية الذهب بلغت 242610 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54600 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.97% إلى نحو 4552 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

