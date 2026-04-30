كشفت دراسة حديثة أن مركبًا طبيعيًا موجودًا في أحد النباتات الشائعة في التوابل قد يساهم في حماية القلب من الأضرار المرتبطة بمرض السكري، إلى جانب خصائصه المعروفة المضادة للالتهابات، نقلا عن ما ذكره موقع "ميديكال إكسبريس ".

ما هو المركب الذي ركزت عليها الدراسة؟

أوضحت الباحثة الرئيسية سواستي راستوجي، طالبة الدكتوراه في معهد فلوريدا للتكنولوجيا، أن الكركمين، وهو المركب الذي يمنح الكركم لونه الأصفر، لا يقتصر دوره على كونه مضادًا للأكسدة، بل قد يساعد أيضًا في تحسين مستويات السكر في الدم، وتقليل الالتهابات، وتنظيم الاستجابات الخلوية، إضافة إلى دعم صحة الشريان الأورطي لدى مرضى السكري من النوع الأول.

كيف يرتبط السكري من النوع الأول بأمراض القلب؟

تركز الدراسة على مرض السكري من النوع الأول، وهو مرض مناعي ذاتي مزمن. ورغم الاعتماد على الأنسولين في العلاج، فإن المرضى يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بأمراض القلب في سن مبكرة، نتيجة تلف الأوعية الدموية الناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ماذا أظهرت التجارب على الحيوانات؟

استخدم الباحثون نموذجًا حيوانيًا من الفئران لمحاكاة المرض، حيث تمت مقارنة فئران مصابة بالسكري تلقت علاجًا بالكركمين بأخرى لم تتلق العلاج. وبعد شهر، أظهرت الفئران المعالجة تحسنًا واضحًا في صحة الأوعية الدموية، وصل إلى مستويات قريبة من الفئران السليمة.

كيف يؤثر الكركمين على الأوعية الدموية؟

أظهرت النتائج أن الكركمين ساعد في تقليل الالتهاب، وتنظيم حركة الكالسيوم داخل الأوعية الدموية، وإعادة التوازن إلى بروتين الصدمة الحرارية HSP70، وهو بروتين مهم يتأثر سلبًا بمرض السكري. وتشير هذه التغيرات إلى إمكانية الحد من التلف البنيوي والوظيفي في الأوعية الدموية، مما يساعد على الحفاظ على مرونتها وصحة القلب.

هل هذه النتائج قابلة للتطبيق على البشر؟

أكد الباحثون أن النتائج ما تزال في مراحلها الأولية، وأن تطبيقها على البشر يتطلب مزيدًا من الدراسات والتجارب السريرية. كما شددوا على أن الاستفادة من الكركمين لا تتم بمجرد تناول الكركم أو المكملات، بل تحتاج إلى تحديد جرعات آمنة ودراسة التداخلات المحتملة مع الأدوية.

ما التوصية الطبية بشأن تناول الكركمين؟

ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام أي مكملات غذائية، خاصة لمرضى السكري أو من يتناولون أدوية منتظمة، لتجنب أي آثار جانبية أو تداخلات دوائية محتملة.

أين عُرضت نتائج الدراسة؟

من المقرر عرض نتائج هذه الدراسة خلال قمة الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء لعام 2026 في مينيابوليس (APS 2026)، تحت عنوان يوضح دور الكركمين في تحسين وظائف الأوعية الدموية لدى مرضى السكري من النوع الأول.

