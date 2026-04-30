أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الدولة تواصل جهودها لإحكام السيطرة على قنوات تسويق برامج الحج، مشددًا على أنه لا حج إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، في إطار مواجهة الكيانات غير المرخصة.

وأوضح "تركي"، أن القنوات الشرعية تقتصر على البعثة الرسمية عبر بوابة الحج الإلكترونية، إلى جانب بعثات وزارات الداخلية والتضامن والسياحة، مؤكدًا أن أي جهة راغبة في تنظيم الحج يجب أن تعمل ضمن هذه المنظومة.

وأشار إلى أن منظومة الحج أصبحت أكثر تنظيمًا، مع وجود إشراف مباشر على كل بعثة من خلال مسؤولين محددين، وعقد اجتماعات دورية للجنة العليا للحج والعمرة لوضع الضوابط بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وفي سياق متصل، كشف عن تطبيق خدمة "حاج بلا حقيبة" لأول مرة في مصر، وفقًا للتعليمات السعودية، والتي تعتمد على استلام أمتعة الحجاج من المطار وشحنها مباشرة إلى مقار إقامتهم بالمملكة، عبر منظومة إلكترونية متكاملة تربط شركات الطيران بمواقع الإقامة.

ونصح الحجاج بالاحتفاظ بالأدوية والمتعلقات الضرورية داخل حقيبة اليد، تحسبًا لأي تأخير في وصول الأمتعة.

وأكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لمواجهة الكيانات غير الشرعية، مشيرًا إلى تراجع هذه الظاهرة بفضل الحملات التوعوية والأمنية التي أسفرت عن ضبط العديد من السماسرة وإغلاق مقارهم.

ولفت إلى أن التحول الرقمي أصبح أداة رئيسية لضبط منظومة الحج، من خلال التسجيل والسداد الإلكتروني، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق الحجاج، والحد من تدخل الوسطاء غير الشرعيين.

وأضاف أن برامج الحج السياحي تخضع لتسعير معتمد من الدولة، بما يضمن وضوح العلاقة بين الحاج والشركة، مؤكدًا أن أي شكاوى يتم التعامل معها فورًا وفقًا للقانون.

وأوضح أن أسعار برامج الحج تتأثر بعوامل خارجية، مثل تكلفة الطيران وسعر صرف الريال السعودي وتكاليف الإقامة، مشيرًا إلى أن هامش ربح الشركات محدد قانونًا.

وأكد على ضرورة التزام الحجاج بالتعليمات المنظمة داخل المشاعر المقدسة، معربًا عن تفاؤله بنجاح الموسم الحالي في ظل الاستعدادات المبكرة والتنسيق بين مختلف الجهات.