قال موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الخميس، إن القيادة الوسطى الأمريكية أعدت خطة لموجة ضربات قصيرة وقوية على إيران.

أضاف أكسيوس، أن خطة سنتكوم لضرب إيران من المرجح أن تشمل أهدافا للبنية التحتية.

وأشار إلى أن خطط الجيش الأمريكي قد تتضمن عملية للسيطرة على اليورانيوم المخصب، بحسب سكاي نيوز.

وقالت مصادر، إن القيادة المركزية للقوات الأمريكية "سينتكوم" طلبت إرسال صواريخ "دارك إيجل" الفرط صوتية إلى الشرق الأوسط لاستخدامها المحتمل ضد إيران.

وعللت "سينتكوم" طلبها أن إيران نقلت منصات إطلاق صواريخها إلى خارج مرمى صواريخ Precision Strike Missile الباليستية الأمريكية، التي يصل مداها إلى حوالي 500 كلم.

وأضافت المصادر، أن القرار بشأن نشر الصواريخ الفرط صوتية لم يتخذ بعد.

وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أنه في حال الموافقة على إرسال الصواريخ، سيكون ذلك أول انتشار للصواريخ الفرط صوتية الأمريكية.