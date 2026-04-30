خطط أمريكية جديدة لاستئناف الحرب على إيران.. ما القصة؟

كتب : وكالات

06:38 ص 30/04/2026

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي عن حرب ايران وامريكا

يتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إحاطة من قائد القيادة الوسطى "سنتكوم" براد كوبر، حول خطط جديدة لاستئناف الحرب على إيران، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري.

وأكدت مصادر مطلعة، أن القيادة الوسطى أعدت خطة لشن موجة ضربات قصيرة وقوية على إيران، إذ يرجح أن تشمل أهدافا في البنية التحتية، على أمل كسر الجمود التفاوضي.

ونوقش خيار آخر في وقت سابق وقد يطرح في الإحاطة، هو عملية للقوات الخاصة للاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وتركز خطة أخرى يتوقع عرضها على ترامب، على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة الدولية.

وأشار أحد المصادر إلى أن هذه العمليات قد تشمل نشر قوات برية.

وتشير هذه الإحاطة إلى أن ترامب يدرس بجدية استئناف العمليات العسكرية، إما لكسر الجمود في المفاوضات أو لتوجيه ضربة قاضية قبل إنهاء الحرب.

كان ترامب صرح لـ"أكسيوس"، الأربعاء، أنه يرى الحصار البحري المفروض على إيران "أكثر فعالية إلى حد ما من القصف".

وأفاد مصدران، أن ترامب يعتبر الحصار حاليا مصدر الضغط الرئيسي لديه، لكنه سينظر في العودة إلى العمل العسكري إذا لم تستجب إيران.

في المقابل، يدرس العسكريون الأمريكيون أيضا احتمال لجوء إيران إلى توجيه ضربات على القوات الأمريكية في المنطقة ردا على الحصار.

ولم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق على تقرير "أكسيوس".

يشار إلى أن كوبر قدم إحاطة مماثلة لترامب في 26 فبراير، أي قبل يومين من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.

وقال مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي إن تلك الإحاطة ساهمت في قراره بشن الحرب، وفقا لسكاي نيوز.

