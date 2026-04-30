أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية أن هناك علاقة مباشرة بين شدة السكتة الدماغية وارتفاع احتمالية الإصابة بالخرف وتراجع الذاكرة، نقلا عن "لينتا.رو".

حلل الباحثون بيانات أكثر من 42 ألف شخص، من بينهم نحو 1500 مصاب بسكتة دماغية، وذلك على مدى متابعة امتدت إلى 30 عامًا، بهدف تقييم العلاقة بين السكتة الدماغية وتراجع القدرات الإدراكية.

ما العلاقة بين شدة السكتة وخطر الخرف؟

أظهرت النتائج أن خطر الإصابة بالخرف يرتفع تدريجيًا حسب شدة السكتة الدماغية:

يزداد الخطر بمقدار الضعف تقريبًا بعد السكتة الخفيفة

يرتفع إلى ثلاثة أضعاف بعد السكتة المتوسطة

يصل إلى نحو خمسة أضعاف بعد السكتة الشديدة

وذلك مقارنة بالأشخاص الذين لم يتعرضوا لأي سكتة دماغية.

كيف تتأثر الذاكرة والوظائف العقلية بعد السكتة؟

لاحظ الباحثون أن جميع الناجين من السكتات الدماغية يعانون من تراجع في الوظائف الإدراكية، مثل الذاكرة والانتباه والقدرة على التخطيط، حيث يُظهرون تدهورًا يعادل تقدمهم في العمر من 1.8 إلى 2.6 سنة إدراكيًا مقارنة بأقرانهم.

هل تؤثر السكتات البسيطة أيضًا على الدماغ؟

أكد العلماء أن حتى السكتات الدماغية الخفيفة لا تمر دون تأثير، إذ ترتبط بتراجع تدريجي في وظائف الدماغ على المدى الطويل، وليس فقط في الحالات الشديدة.

ما السبب وراء تدهور الذاكرة بعد السكتة؟

يرجع ذلك إلى أن السكتة الدماغية تُسبب تلفًا في الأوعية الدموية والاتصالات العصبية داخل الدماغ، مما يقلل من قدرته على التكيف مع التغيرات المرتبطة بالعمر. كما تسهم عوامل أخرى مثل الالتهاب المزمن، وأمراض الأوعية الدموية الدقيقة، والعمليات المرتبطة بمرض ألزهايمر في هذا التدهور.

كيف يمكن تقليل خطر الخرف بعد السكتة الدماغية؟

يشير الباحثون إلى أن السيطرة على عوامل الخطر مثل ضغط الدم، ومستوى السكر، والكوليسترول، بالإضافة إلى الوقاية من تكرار السكتات الدماغية، تلعب دورًا مهمًا في الحد من خطر الإصابة بالخرف مستقبلاً.

اقرأ أيضا:

احترس.. علامة يومية تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية

هل المخدرات تزيد خطر السكتة الدماغية؟

احترس.. علامة يومية تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية





