ما هي حرقة المعدة ولماذا تحدث؟

تعد حرقة المعدة من المشكلات الشائعة والمزعجة التي يعاني منها كثير من الأشخاص، وتنتج غالبًا عن ارتداد حمض المعدة إلى المريء أو الحلق، مما يسبب شعورًا بالحرقة وعدم الراحة.

وتزداد احتمالية الإصابة بها نتيجة عدة عوامل، من بينها تناول الأطعمة الدهنية أو الحارة، التدخين، الحمل، إضافة إلى التوتر والقلق، نقلا عن ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ما النصائح البسيطة التي قد تساعد في تخفيف الأعراض؟

نشر طبيب طوارئ يتابعه أكثر من 500 ألف شخص على منصة "تيك توك" ثلاث نصائح يُعتقد أنها تساهم في تخفيف أعراض حرقة المعدة، مستندًا إلى درجات متفاوتة من الأدلة العلمية.

هل يمكن أن تساعد الأعشاب البحرية في تقليل الحرقة؟

أوضح الطبيب أن تناول الأطعمة الغنية بالأعشاب البحرية قد يخفف الأعراض، حيث تطلق مادة الألجينات داخل المعدة، والتي تساعد على تكوين طبقة واقية تغلف المعدة والجزء السفلي من المريء، مما يقلل تأثير الحمض الراجع.

وأشار إلى أن هذا التأثير يشبه عمل بعض الأدوية مثل "غافيسكون"، ويمكن الحصول على الأعشاب البحرية من المتاجر الآسيوية أو عبر مكملات غذائية.

هل يساعد الشوفان قبل النوم في تقليل الأعراض؟

وفق النصيحة الثانية، ينصح بتناول الشوفان قبل النوم بنحو ساعة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في امتصاص جزء من حمض المعدة، مما يقلل احتمالية ارتداده إلى المريء.

ويمكن إدراجه ضمن وجبة العشاء أو تناوله بشكل منفصل قبل النوم.

هل مضغ العلكة فعّال في تخفيف حرقة المعدة؟

أشار الطبيب إلى أن مضغ العلكة الخالية من السكر قد يكون من أكثر الطرق فاعلية، إذ يحفّز إفراز اللعاب الغني بالبيكربونات، والتي تساعد على معادلة الحموضة في الفم والمريء.

كما أوضح أن مضغ العلكة لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل النوم قد يساهم في تقليل الأعراض وتحسين جودة النوم.

ما الإرشادات الطبية العامة للحد من حرقة المعدة؟

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بعدد من الإجراءات لتخفيف حرقة المعدة، منها:

تناول وجبات أصغر وبشكل متكرر

فقدان الوزن الزائد

ممارسة تقنيات الاسترخاء

تجنب الأطعمة المسببة للأعراض

الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بـ 3 إلى 4 ساعات

تجنب الملابس الضيقة حول منطقة الخصر

الإقلاع عن التدخين وتقليل الكحول

كيف يمكن تحسين وضع النوم لتقليل الحرقة؟

من النصائح المهمة رفع رأس السرير بمقدار 10 إلى 20 سنتيمترًا باستخدام وسائل ثابتة مثل الخشب أو الطوب، بحيث يبقى الرأس والصدر أعلى من مستوى الخصر، مما يساعد على منع ارتداد الحمض أثناء النوم.

وتؤكد التوصيات أن الاعتماد على الوسائد فقط قد لا يكون كافيًا، وقد يؤدي أحيانًا إلى تفاقم المشكلة، مع ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الأعراض للحصول على العلاج المناسب.

اقرأ أيضا:

5 طرق فعالة لتخفيف ألم ارتجاع المريء والمعدة

مشروب شائع يسبب ارتجاع المريء وحرقة المعدة.. احذر الإفراط فيه

علامة بسيطة تكشف الإصابة بسرطان المريء- احذرها





