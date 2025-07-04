هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفول صباحا بدون إضافة ملح وزيت

تناول الفول صباحًا بدون إضافة الملح والزيت هو خيار صحي للغاية، ويُعد وجبة إفطار ممتازة توفر للجسم العديد من الفوائد الغذائية دون زيادة غير ضرورية في السعرات الحرارية أو الصوديوم.

يقول أحمد صلاح، الفول غني بـالكربوهيدرات المعقدة، والتي يتم هضمها ببطء في الجسم. هذا يعني أنها توفر إمدادًا ثابتًا ومستدامًا للطاقة، مما يساعدك على الشعور بالنشاط والحيوية طوال فترة الصباح، ويمنع الارتفاع والانخفاض المفاجئ في مستويات السكر في الدم الذي قد يحدث مع الكربوهيدرات البسيطة.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، الفول مصدر ممتاز لـالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، الألياف تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتعزيز صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء. كما أن الألياف تزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات ويساعد في التحكم بالوزن.

الفول خالٍ من الكوليسترول، وبما أنك تتناوله بدون ملح، فهو مفيد جدًا لـضغط الدم. يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان مهمان للمساعدة في تنظيم ضغط الدم واسترخاء الأوعية الدموية. الألياف القابلة للذوبان في الفول تساعد أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وتابع من خلال تصريح لـ"مصراوي، الفول مصدر غني بـالبروتين النباتي، وهو ضروري لبناء وإصلاح العضلات والأنسجة في الجسم. تناول البروتين في وجبة الإفطار يساعد على الشعور بالشبع ويساهم في الحفاظ على كتلة العضلات، خاصة إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أو تسعى لتقليل تناول البروتين الحيواني.

وأكد، بفضل محتواه العالي من الألياف والكربوهيدرات المعقدة، يساعد الفول على تنظيم مستويات السكر في الدم. يقلل المؤشر الجلايسيمي المنخفض للفول من الارتفاعات المفاجئة للسكر بعد الوجبة، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به.

غني بالفيتامينات والمعادن الأساسي

يحتوي الفول على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لوظائف الجسم، منها:

الحديد

يعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء ويقلل من خطر فقر الدم.

الفولات (فيتامين B9)

مهمة لنمو الخلايا وتكوين الحمض النووي، وضرورية بشكل خاص للحوامل.

فيتامينات ب الأخرى

تلعب أدوارًا حيوية في تحويل الطعام إلى طاقة ودعم وظائف الجهاز العصبي.

المنغنيز والفوسفور والنحاس

معادن مهمة لصحة العظام والوظائف الأيضية.

وأختتم صلاح:" بالرغم من فوائد الفول العديدة، قد يعاني بعض الأشخاص من الغازات أو الانتفاخ بسبب محتواه العالي من الألياف. لتقليل هذه الأعراض، يمكنك نقع الفول جيدًا قبل الطهي، وطهيه حتى يصبح طريًا جدًا، وإدخاله إلى نظامك الغذائي تدريجيًا."

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