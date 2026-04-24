حذر خبراء من أن الساعات الأولى بعد الاستيقاظ قد تحمل مخاطر صحية أكبر مما يتوقعه كثيرون، خاصة على القلب والأوعية الدموية، نتيجة تغيرات طبيعية مفاجئة في وظائف الجسم مع بداية اليوم.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، فإن الجسم يمر فور الاستيقاظ بسلسلة من التغيرات الفسيولوجية، أبرزها ارتفاع هرمونات التوتر، وتنشيط الجهاز العصبي، إلى جانب انخفاض طفيف في سوائل الجسم، وهو ما قد يرفع الضغط على القلب ويزيد احتمالات حدوث مضاعفات لدى أصحاب عوامل الخطر.

لماذا تكون ساعات الصباح أكثر خطورة؟

تشير الدراسات إلى أن الاستيقاظ يمثل لحظة انتقال حيوية في الجسم، حيث يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل طبيعي، وهو ما قد يشكل عبئا إضافيا على الجهاز القلبي الوعائي لدى بعض الأشخاص.

ما أخطر الأمراض التي تزداد صباحا؟

توضح البيانات الطبية أن هناك أربع حالات صحية يظهر فيها نمط صباحي أكثر وضوحا:

هل تزداد النوبات القلبية في الصباح؟

تعد النوبة القلبية من أبرز الحالات التي ترتفع احتمالاتها بين السادسة صباحا وحتى الظهيرة، حيث تزيد النسبة بنحو 40%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع هرمونات التوتر فور الاستيقاظ، مع كون المدخنين ومرضى الضغط والكوليسترول الأكثر عرضة.

هل ترتفع فرص السكتة الدماغية صباحا؟

تشير الدراسات إلى زيادة خطر السكتة الدماغية بعد الاستيقاظ بنسبة قد تصل إلى 49%، سواء كانت نتيجة جلطة أو نزيف، وهو ما يرتبط بعوامل ضغط الدم ونشاط الدورة الدموية الصباحي.

ماذا عن تمدد الشريان الأورطي؟

تمزق تمدد الشريان الأورطي البطني يعد من أخطر الطوارئ الطبية، ويظهر له أيضا نمط صباحي مرتبط بارتفاع ضغط الدم والتغيرات البيولوجية اليومية في الجسم.

هل يزداد خطر الانسداد الرئوي صباحا؟

الانسداد الرئوي، الناتج عن جلطة تسد الشريان في الرئة، قد يكون أكثر شيوعا في الصباح أيضا، مع اختلاف شدته وتوقيته حسب العمر والعوامل الصحية الأخرى.

كيف يمكن تقليل الخطر؟

ينصح الخبراء بالحفاظ على الترطيب الجيد فور الاستيقاظ، وتجنب المجهود المفاجئ، مع الانتباه لأي أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الدوخة، والتوجه للطبيب عند الحاجة.

اقرأ أيضا:

طعام الإكثار من تناوله يصيبك بسرطان البنكرياس.. احذره في رمضان

نوع طعام تناوله يدمر البنكرياس- احذره في السحور