دعا البابا ليو الرابع عشر الولايات المتحدة وإيران إلى الاستمرار في محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الصراع تسبب في معاناة واسعة للمدنيين، خاصة داخل إيران.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب توتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وجّه انتقادات حادة للبابا بسبب مواقفه المعارضة للحرب.

وخلال حديثه على متن الطائرة أثناء عودته إلى روما بعد جولة شملت عدة دول أفريقية، شدد البابا على ضرورة مواصلة الحوار، داعياً جميع الأطراف إلى تكثيف جهودها من أجل تعزيز السلام، وتجنب التصعيد، والالتزام بالقانون الدولي.

وأكد أنه، بصفته رجل دين، لا يمكنه تأييد الحرب، مشيراً إلى أهمية البحث عن حلول قائمة على الحوار وثقافة السلام، بدلاً من الكراهية والانقسام.

كما استحضر حادثة إنسانية خلال حديثه، حيث كشف أنه كان يحتفظ بصورة لطفل مسلم في لبنان رفع لافتة ترحيب به خلال زيارته السابقة، لافتاً إلى أن هذا الطفل قُتل لاحقاً في الحرب، في إشارة إلى كلفة الصراع على المدنيين.