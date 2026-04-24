كشفت مصادر متعددة لشبكة "سي إن إن"، عن قيام مسؤولين عسكريين أمريكيين بتطوير خطط جديدة تهدف إلى ضرب القدرات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز، وذلك كإجراء احترازي في حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران.

تركيز على "الاستهداف الديناميكي"

تتضمن الخيارات المطروحة تنفيذ ضربات مركزة تعتمد على "الاستهداف الديناميكي" للقدرات الإيرانية المحيطة بمضيق هرمز، وجنوب الخليج العربي، وبحر عمان.

وبحسب المصادر، فإن الأهداف تشمل الزوارق السريعة الهجومية، وسفن زرع الألغام، والأصول العسكرية "غير المتماثلة" التي تستخدمها طهران بفعالية لإغلاق الممرات المائية الحيوية واستخدامها كأوراق ضغط ضد الولايات المتحدة.

تحول في استراتيجية القصف

على الرغم من أن العمليات السابقة استهدفت البحرية الإيرانية، إلا أن الشهر الأول من القصف ركز بشكل أساسي على أهداف بعيدة عن المضيق لتسهيل الضرب في العمق الإيراني.

أما الخطط الجديدة، فتدعو إلى حملة قصف "أكثر تركيزا وكثافة" حول الممرات المائية الاستراتيجية لتأمين حرية الملاحة.

تحدي الصواريخ والزوارق الانتحارية

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن نسبة كبيرة من صواريخ الدفاع الساحلي الإيرانية "لا تزال سليمة"، بالإضافة إلى امتلاك طهران لأعداد ضخمة من القوارب الصغيرة التي يمكن استخدامها كمنصات لشن هجمات، مما يُعقّد الجهود الأمريكية لفتح المضيق وضمان سلامة السفن.

الضغط عبر "الأهداف المزدوجة"

وفي تصعيد إضافي، كشفت المصادر لشبكة "سي إن إن"، أن الجيش الأمريكي قد يُنفذ تهديدات سابقة بضرب أهداف "مزدوجة الاستخدام" ومنشآت للبنية التحتية، بما في ذلك مرافق الطاقة، في محاولة لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت ضغط الخسائر الاستراتيجية.