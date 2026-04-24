إصابة طفل سقط من الثالث في منطقة النهضة - أرشيفية

في لحظة خاطفة تحولت أجواء الهدوء داخل مساكن إيجيكو بمنطقة النهضة إلى حالة من الذعر، بعد ارتفاع أصوات صراخ الأهالي إثر سقوط طفل من ارتفاع شاهق.

حادث النهضة



شهدت منطقة النهضة التابعة لقسم ثان مدينة السلام واقعة سقوط طفل من الطابق الثالث داخل أحد العقارات بمساكن إيجيكو، ما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة.

شهامة أهالي السلام

وفور وقوع الحادث، سارع الأهالي بإبلاغ الجهات المختصة، حيث تم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج.

تحرك الشرطة

وتفحص الأجهزة الأمنية الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

جثة في محطة مصر

في سياق آخر، فارق شخص الحياة على رصيف رقم 17 بمحطة مصر لقطارات السكك الحديدية وجرى نقله إلى ثلاجة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين