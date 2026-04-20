إعلان

كيف يعزز الفلفل الأسود استفادة الجسم من الطعام؟

كتب : آلاء نبيل أحمد

08:00 ص 20/04/2026

الفلفل الأسود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لا يقتصر دور الفلفل الأسود على تحسين نكهة الطعام، بل يمتد ليشمل تعزيز امتصاص العناصر الغذائية داخل الجسم عند تناوله مع بعض الأطعمة. ووفقًا لتقرير في موقع "Verywell Health"، فإن مركب "البيبيرين" هو المسؤول عن هذه التأثيرات.


ما هو دور البيبيرين في تعزيز الامتصاص؟


تشير الدراسات إلى أن البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود يساعد على زيادة استفادة الجسم من بعض المغذيات، من خلال تحسين امتصاصها وإبطاء تكسيرها داخل الجهاز الهضمي.


كيف يعزز الفلفل الأسود فوائد الكركم؟


يُعد الجمع بين الفلفل الأسود والكركم من أبرز الأمثلة، حيث يساعد البيبيرين على إبطاء تكسير مادة “الكركمين”، ما يؤدي إلى زيادة امتصاصها وتعزيز تأثيرها المضاد للالتهابات.


هل يؤثر الفلفل الأسود على مضادات الأكسدة؟


نعم، عند تناوله مع الشاي الأخضر، قد يساهم الفلفل الأسود في إطالة بقاء مضادات الأكسدة في الجسم، مما يعزز فوائدها المرتبطة بصحة القلب وتقليل الالتهابات.


كيف يساعد الفلفل الأسود في امتصاص الحديد؟


يساعد الفلفل الأسود على تحسين امتصاص الحديد النباتي الموجود في الخضروات مثل السبانخ، من خلال زيادة حموضة المعدة وتنشيط الإنزيمات الهضمية، مما يسهل استفادة الجسم منه.


هل يعزز امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون؟


نعم، عند تناوله مع أطعمة مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو أو المكسرات، يساعد الفلفل الأسود على تحسين امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، التي تحتاج إلى بيئة مناسبة للاستفادة منها.


هل توجد فوائد عند دمجه مع الزنجبيل؟


يشير الباحثون إلى أن دمج الفلفل الأسود مع الزنجبيل يعزز الخصائص المضادة للأكسدة، وقد يساهم في تقليل الالتهاب ودعم صحة المفاصل.


هل هذه الفوائد تعتمد فقط على الفلفل الأسود؟


توضح الدراسات أن الأمر لا يعتمد على مكون واحد، بل على ما يُعرف بـ"التآزر الغذائي"، حيث تتكامل العناصر الغذائية مع بعضها لتعزيز الفائدة.


ما الخلاصة حول استخدام الفلفل الأسود؟


رغم فوائده المتعددة، فإن تأثير الفلفل الأسود يعتمد على الكمية وطريقة الاستخدام، ولا يغني عن نظام غذائي متوازن. وفي النهاية، يمكن لخطوات بسيطة في المطبخ أن تُحدث فرقًا كبيرًا في الاستفادة الغذائية.

الفلفل الأسود الجهاز الهضمي الكركم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

