يحرص كثير من الآباء على تقديم مشروبات صحية لأطفالهم، تساعدهم على البقاء نشيطين وتعزز مناعتهم يوميا.

وفي هذا السياق، قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" مجموعة من العصائر الطبيعية، سهلة التحضير في الخلاط، تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الغذائية المتكاملة للأطفال.

كيف نحصل على عصير الأفوكادو الكريمي؟

المكونات:

1 أفوكادو ناضج، 2 كوب حليب بارد، 2 ملعقة كبيرة سكر أو عسل، مكعبات ثلج اختيارية.

الطريقة:

يخلط الأفوكادو مع الحليب والسكر في الخلاط حتى يصبح العصير كريمي، ويقدم باردا.

ويحتوي هذا العصير على دهون صحية تدعم نمو الأطفال وتمنحهم شعورا بالشبع والطاقة.

ما سر عصير الخيار والليمون المنعش؟

المكونات:

1 خيار كبير، عصير ليمونة، 1 ملعقة عسل أو سكر، 1 كوب ماء بارد، أوراق نعناع اختيارية.

الطريقة:

تطحن جميع المكونات في الخلاط حتى يصبح العصير ناعما ويقدم باردا.

وهذا المشروب يرطب الجسم ويزوده بالفيتامينات والمعادن الأساسية، كما يمنح شعورا بالانتعاش.

كيف نحضر عصير الشمندر والتين مع البرتقال؟

المكونات:

1 شمندر مسلوق، 1 برتقالة، 2 حبة تين مجفف، 1 كوب ماء بارد، عسل حسب الرغبة.

الطريقة:

تخلط المكونات جيدا في الخلاط للحصول على عصير ناعم ومنعش، ويقدم باردا.

وهذا العصير غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم صحة الدم والقلب للأطفال.

ما فوائد عصير الجزر والليمون للأطفال؟

المكونات:

2 جزرة مسلوقة، عصير ليمونة، 2 ملعقة كبيرة سكر أو عسل، 1 كوب ماء بارد.

الطريقة:

تطحن جميع المكونات في الخلاط حتى يصبح العصير ناعما ويقدم باردا.

ويحتوي هذا العصير على البيتا كاروتين وفيتامين C، مما يعزز الرؤية والمناعة.

كيف نحضر سموثي الفراولة الكريمي؟

المكونات:

1 كوب فراولة، 1 كوب حليب، 1 ملعقة عسل، مكعبات ثلج.

الطريقة:

تخلط جميع المكونات في الخلاط حتى يصبح العصير كريمي ويقدم فورا.

والسموثي غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويمنح الأطفال طاقة ونكهة محببة.

ما سر عصير البرتقال والتفاح المنعش؟

المكونات:

1 برتقالة مقشرة، 1 تفاحة، عصير ليمونة، 2 كوب ماء، سكر حسب الرغبة.

الطريقة:

تخلط الفواكه مع الماء جيدا، ثم يصفى العصير ويضاف السكر ويخلط مرة أخرى، ويقدم باردا.

وهذا العصير غني بفيتامين C والألياف، ما يدعم المناعة والهضم بطريقة طبيعية ولذيذة.

