ضحية الإجهاد.. زوجة الفنان محمد الجندي تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته

كتب : رضا السيد

01:46 م 18/05/2026 تعديل في 02:03 م

الفنان محمد حسن الجندي

كشفت زوجة الفنان الراحل محمد حسين الجندي، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وأحد أبطال فيلم "الكنز"، عن تفاصيل مأساوية عاشها زوجها في أيامه الأخيرة، مؤكدة أن الإجهاد الشديد في العمل كان السبب الرئيسي وراء رحيله المفاجئ.

وأوضحت زوجة الفنان الراحل لمصراوي، أن الوفاة جاءت طبيعية نتيجة تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، مشيرة إلى أنه عانى من ضغط عمل رهيب وفائق الاحتمال على مدار 3 أيام متواصلة دون الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

وأضافت الزوجة أن الراحل كان يوزع وقته وطاقته بين مصدر رزقه كمدير لأحد محلات بيع الملابس –والذي كان يمر بفترة "الجرد السنوي" الشاقة– وبين شغفه الفني، حيث كان يواصل لساعات طويلة إجراء البروفات المكثفة لعرضه المسرحي الجديد، مما تسبب في هبوط حاد بالدورة الدموية أدى لوفاته.

وتابعت: "كان محبوباً من كل الناس، ولم يتأخر يوماً عن مساعدة أحد، ورحيله صدمة حطمت قلوب عائلته ومحبيه في الوسط الفني وخارجه".

ويعد الفنان الراحل من مواليد محافظة الجيزة وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الكونسرفتوار، وعضو نقابة المهن التمثيلية، ومن أهم أعماله دور الرئيس السادات في فيلم "الكنز".

جنوب سيناء وفاة المهن التمثيلية

