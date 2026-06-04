يُعد تراكم الدهون في الكبد، المعروف طبيًا بمرض الكبد الدهني، من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تبدأ بصورة بسيطة دون أعراض واضحة، لكنها قد تتطور مع مرور الوقت إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على الكبد وأعضاء حيوية أخرى في الجسم.

لذا في التقرير التالي، سوف نتعرف على كافة التفاصيل وفقا لما ذكره موقع "Healthdirect".

كيف تتطور دهون الكبد؟



عندما تتجاوز نسبة الدهون المتراكمة داخل الكبد 5% من وزن الشخص، تبدأ الحالة في المرور بعدة مراحل متتالية تختلف في شدتها وتأثيرها على الصحة.

الكبد الدهني البسيط



تمثل هذه المرحلة البداية، حيث تتراكم الدهون داخل خلايا الكبد دون أن تسبب ضررًا مباشرًا أو التهابًا ملحوظًا، وغالبًا ما يمكن السيطرة على هذه الحالة وعكسها من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وفقدان الوزن، وزيادة النشاط البدني.

التهاب الكبد الدهني



مع استمرار تراكم الدهون، قد يبدأ الكبد في الاستجابة بحالة من الالتهاب تؤدي إلى تلف الخلايا الكبدية، وفي هذه المرحلة قد يشعر بعض المرضى بالإرهاق المستمر أو بانزعاج وألم خفيف في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

تليف الكبد

يُعد التليف من أخطر مراحل المرض، حيث يؤدي الالتهاب المزمن إلى تكون أنسجة ندبية داخل الكبد، ما يحد تدريجيًا من قدرته على أداء وظائفه الحيوية، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الكبد.



تأثير دهون الكبد على أعضاء الجسم



لا يقتصر تأثير الكبد الدهني على الكبد وحده، بل يمتد إلى العديد من أجهزة الجسم بسبب دوره المحوري في تنظيم عمليات التمثيل الغذائي.

القلب والأوعية الدموية



يسهم الكبد الدهني في زيادة إفراز المواد الالتهابية وإحداث تغيرات في وظائف الأوعية الدموية، الأمر الذي يرفع احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

اضطراب مستويات السكر في الدم



ترتبط دهون الكبد بشكل وثيق بمقاومة الأنسولين، وهي الحالة التي تجعل الجسم أقل قدرة على الاستفادة من الأنسولين بصورة فعالة، ما يؤدي إلى صعوبة التحكم في مستويات السكر وزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

صحة الكلى



يمكن أن تؤدي الالتهابات المزمنة والاضطرابات في عملية التمثيل الغذائي المصاحبة للكبد الدهني إلى زيادة العبء الواقع على الكلى، وهو ما قد يرفع من احتمالات الإصابة بأمراض الكلى المزمنة مع مرور الوقت.

أعراض قد تشير إلى تطور الحالة

في معظم الحالات، لا يسبب الكبد الدهني أعراضًا واضحة خلال مراحله المبكرة، لذلك يُوصف غالبًا بأنه "مرض صامت". ومع تقدم الحالة قد تظهر بعض العلامات، من بينها:

1- الشعور المستمر بالإرهاق والخمول.

2- الشعور بألم أو انزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

3- الإحساس بالامتلاء أو الضغط في منطقة الكبد.

أما في المراحل المتقدمة، خاصة عند حدوث التليف الكبدي، فقد تظهر أعراض أكثر خطورة تشمل:

4- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

5- تورم البطن نتيجة تجمع السوائل (الاستسقاء).

6- تورم الساقين والقدمين.

التشخيص المبكر مفتاح الوقاية



نظرًا لأن دهون الكبد غالبًا لا تُظهر أعراضًا واضحة في بدايتها، فإن التشخيص المبكر من خلال الفحوصات الطبية الدورية يمثل خطوة أساسية للوقاية من المضاعفات، كما أن تبني نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، يمكن أن يسهم بشكل كبير في الحد من تطور المرض وحماية الكبد وبقية أعضاء الجسم من أضراره المحتملة، وفقا لما ذكره موقع "Mayoclinic".