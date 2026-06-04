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ماذا يحدث لجسمك عند المشي يوميا؟

كتب : محمود عبده

06:00 م 04/06/2026

المشي

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رغم بساطة المشي باعتباره نشاطا يوميا لا يحتاج إلى معدات أو مجهود شاق، إلا أن التوقف عنه قد يترك تأثيرات صحية ملحوظة على الجسم والعقل مع الوقت.

ووفقا لموقع "Eating Well"، فإن المشي المنتظم يعد من أكثر العادات الصحية فاعلية في تقليل خطر الأمراض المزمنة وتحسين المزاج والحفاظ على اللياقة البدنية، بينما يؤدي نمط الحياة الخامل إلى تراجع تدريجي في وظائف الجسم المختلفة.

زيادة خطر الأمراض المزمنة

يرتبط انخفاض النشاط البدني بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان.

وتشير دراسات حديثة إلى أن المشي السريع لمدة 15 دقيقة يوميا قد يقلل خطر الوفاة المبكرة بشكل ملحوظ.

تراجع الحالة النفسية

يساعد المشي على تحفيز إفراز مواد كيميائية داخل الدماغ مرتبطة بتحسين المزاج وتقليل التوتر، أما الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة فقد يزيدان من احتمالات القلق والاكتئاب وضعف الطاقة النفسية.

ضعف القدرة على الحركة

قلة المشي قد تؤدي تدريجيا إلى تيبس العضلات وضعف اللياقة البدنية، ما يجعل الأنشطة اليومية البسيطة أكثر صعوبة، خاصة مع التقدم في العمر.

كما أن الاستمرار في الحركة يساعد على الحفاظ على التوازن والمرونة والاستقلالية.

تدهور صحة العظام

المشي من الأنشطة المهمة للحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الهشاشة، خاصة لدى النساء وكبار السن.

وتشير أبحاث إلى أن المشي المنتظم يساهم في دعم قوة العظام وتحسين صحة المفاصل.

تراجع وظائف الدماغ

أظهرت دراسات أن النشاط البدني المنتظم، وعلى رأسه المشي، قد يساعد في تحسين الذاكرة والانتباه وتقليل خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر، بينما يرتبط الخمول بضعف الوظائف الإدراكية.

كيف تجعل المشي عادة يومية؟

ينصح الخبراء بالبدء بخطوات بسيطة، مثل المشي لمدة 5 أو 10 دقائق يوميا، ثم زيادة المدة تدريجيا.

كما يمكن استغلال الفرص اليومية للحركة، مثل صعود الدرج أو المشي بعد الوجبات أو أثناء فترات الراحة.

ويؤكد الأطباء أن أي نشاط بدني أفضل من الجلوس الطويل، وأن الحفاظ على الحركة اليومية يعد من أبسط الوسائل لدعم الصحة الجسدية والنفسية على المدى الطويل.

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