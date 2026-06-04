يشعر الكثير من الأشخاص بضيق التنفس خلال فصل الصيف، وهي مشكلة ترتبط غالبًا بارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في الجو، ما يجعل الهواء يبدو أكثر كثافة وثقلًا، وتؤدي هذه الظروف، إلى جانب تراجع جودة الهواء في بعض المناطق، إلى زيادة العبء الواقع على الجهاز التنفسي والقلب، اللذين يبذلان جهدًا أكبر لضمان وصول الأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم.

وبحسب ما ذكره موقع "UC Davis Health"، سنتعرف على كافة التفاصيل.

الرطوبة المرتفعة تؤثر على عملية التنفس

تُعد الرطوبة المرتفعة من أبرز العوامل المسببة لهذه المشكلة، حيث يؤدي تشبع الهواء ببخار الماء إلى انخفاض تركيز الأكسجين النسبي في الهواء المستنشق. كما يمكن أن تحفز الرطوبة العالية النهايات العصبية الحسية داخل الرئتين، ما قد يساهم في تضيق الشعب الهوائية والشعور بصعوبة التنفس لدى بعض الأشخاص.

تلوث الهواء يفاقم المشكلة

تشهد أشهر الصيف ارتفاعًا في مستويات تلوث الهواء، بسبب الضباب الدخاني، نتيجة تفاعل أشعة الشمس القوية ودرجات الحرارة المرتفعة مع الانبعاثات المختلفة.

ويؤدي ذلك إلى تهيج الجهاز التنفسي وزيادة حدة الأعراض لدى المصابين بأمراض الرئة المزمنة، كذلك قد تسهم موجات الحر والجفاف في زيادة مخاطر التعرض لدخان حرائق الغابات في بعض المناطق، وهو ما يفاقم مشكلات التنفس.

حبوب اللقاح ومسببات الحساسية

يُعد ارتفاع معدلات انتشار حبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية من العوامل التي تزيد من الشعور بضيق التنفس خلال الصيف، فمع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد كميات حبوب اللقاح التي تطلقها النباتات، ما قد يحفز نوبات الربو وأعراض الحساسية الموسمية، مثل ضيق في الصدر وصعوبة التنفس.

الجفاف والإجهاد الحراري يفاقمان المشكلة

لا يمكن إغفال تأثير الجفاف والإجهاد الحراري، حيث يلجأ الجسم إلى زيادة معدل التنفس للتخلص من الحرارة الزائدة والحفاظ على درجة حرارته الطبيعية، كما يؤدي التعرق المفرط إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل، ما قد يتسبب في جفاف الممرات التنفسية ويضيف عبئًا إضافيًا على الرئتين والقلب.

نصائح للتقليل من ضيق التنفس خلال الصيف



يكون من الضروري متابعة مؤشرات جودة الهواء، وشرب كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، إضافة إلى الحد من الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الربو أو أمراض الجهاز التنفسي والقلب.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟



إذا كان ضيق التنفس شديدًا أو ظهر بصورة مفاجئة، أو كان مصحوبًا بألم في الصدر أو دوار أو إغماء، فيجب طلب الرعاية الطبية بشكل عاجل، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى حالة صحية خطيرة تستدعي التدخل الفوري.

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