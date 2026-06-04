لا شك في أن البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، عند تناوله باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.

البيض يحتوي على بروتين عالي الجودة

وقالت وزارة الصحة والسكان إن البيض يحتوي على بروتين عالي الجودة يمد الجسم بالأحماض الأمينية الأساسية، التي تساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة ودعم وظائف الجسم المختلفة، ما يجعله من الأغذية المهمة للكبار والأطفال على حد سواء.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسيمة بموقع "فيسبوك" أن فوائد البيض لا تتوقف عند البروتين فقط، إذ يحتوي أيضا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية، من بينها فيتامين B12 وفيتامين D وفيتامين A، إلى جانب السيلينيوم والكولين، وهو عنصر يرتبط بدعم صحة المخ والجهاز العصبي.

وأوضحت أن الدراسات الحديثة أظهرت أن تناول البيض باعتدال يعد آمنا لمعظم الأشخاص الأصحاء، مشيرة إلى أن الفكرة القديمة التي تربط البيض بشكل مباشر بضرورة المنع الكامل بسبب الكوليسترول لم تعد قاعدة عامة تنطبق على الجميع.

دور البيض في دعم النمو وتكوين العضلات

وأكدت الوزارة أن البيض يمثل مصدرا غذائيا مهما للأطفال، نظرا لدوره في دعم النمو وتكوين العضلات، كما يمنح الإحساس بالشبع لفترة أطول، وهو ما قد يساعد في تنظيم الشهية عند إدخاله ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.

وفيما يتعلق بمرضى القلب والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، شددت وزارة الصحة على ضرورة تحديد الكميات المناسبة وفقا للحالة الصحية لكل فرد وتقييم الطبيب المختص، مؤكدة أن الاحتياجات الغذائية تختلف من شخص لآخر بحسب العمر والحالة الصحية والنظام الغذائي الكامل.

كما نصحت الوزارة بضرورة طهي البيض جيدا وحفظه بطريقة سليمة، لتقليل مخاطر التلوث الغذائي وضمان الاستفادة من قيمته الغذائية بشكل آمن.



فوائد صحية لتناول البيض باعتدال

وفيما يلي الفوائد الصحية لتناول البيض باعتدال والأخذ في الاعتبار الالتزام بالكميات مناسبة وفقا لتوصيات الأطباء فيما يتعلق بأصحاب الأمراض:

مصدر بروتين عالي الجودة بناء العضلات إصلاح الأنسجة دعم وظائف الجسم الحيوية غني بفيتامين B12 غني بفيتامين D غني بفيتامين A يحتوي على السيلينيوم الذي يقوي جهاز المناعة يحتوي على الكولين الذي يدعم صحة المخ والجهاز العصبي.

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