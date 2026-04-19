يعد الاستيقاظ المفاجئ في منتصف الليل خاصة عند الساعة الثالثة فجرا، أمرا شائعا يثير قلق كثيرين، ومع ذلك، فإن هذه الظاهرة غالبا ما تكون جزءا طبيعيا من دورة النوم، وليست بالضرورة مؤشرا على مشكلة صحية.

لماذا نستيقظ أحيانا أثناء الليل؟

النوم لا يحدث بشكل متواصل، بل يمر بدورات تمتد بين 90 و110 دقائق، تتكرر من أربع إلى ست مرات خلال الليل.

ومع نهاية كل دورة، يصبح النوم أخف، ما يزيد احتمال الاستيقاظ لفترات قصيرة، خاصة في الساعات الأخيرة قبل الصباح، وهو أمر طبيعي لا يدل على مشكلة صحية.

لماذا يكون الاستيقاظ أكثر شيوعا في الصباح؟

يركز النوم العميق في بداية الليل، بينما يقل تدريجيًا مع اقتراب الصباح، ما يجعل الاستيقاظ في هذا التوقيت أكثر شيوعًا.

هذا التغير الطبيعي في مراحل النوم يفسر سبب استيقاظ الكثيرين قبل موعدهم المعتاد للنهار دون أن يكون هناك مشكلة صحية، وفقا لموقع "ScienceAlert".

لماذا يتحول الاستيقاظ الليلي أحيانا إلى يقظة كاملة؟

في الظروف الطبيعية، يعود معظم الأشخاص للنوم بسرعة دون تذكر هذه اللحظات، لكن التوتر والقلق قد يحولان الاستيقاظ العابر إلى حالة يقظة كاملة.

يحدث ذلك بسبب ارتفاع هرمون الكورتيزول في الساعات المبكرة من الصباح، كجزء من الساعة البيولوجية للجسم التي تجهز الجسم للاستيقاظ.

وعندما يتزامن هذا مع التفكير الزائد أو الضغوط اليومية، يصبح من الصعب العودة للنوم.

تؤدي بعض العادات دورا مهما في زيادة الاستيقاظ الليلي، مثل تناول الكافيين في وقت متأخر أو استخدام الشاشات قبل النوم واضطراب مواعيد النوم.

كما أن الاستيقاظ المتكرر قد يتحول مع الوقت إلى حلقة مفرغة، حيث يبدأ الدماغ في ربط وقت الليل باليقظة بدل الراحة.

كيف يمكن التعامل مع الاستيقاظ عند الثالثة فجرا؟

ينصح الخبراء بالحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة، وتجنب المنبهات مساءً، وتهيئة بيئة نوم مريحة.

كما يمكن أن يساعد الخروج من السرير مؤقتًا عند عدم القدرة على النوم في كسر نمط الاستيقاظ الليلي.

