شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة على السلاسل التجارية والسوبر ماركت والمطاعم والمخابز، والتصدي بكل حزم لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن مديرية التموين نفذت حملة رقابية موسعة بمدينة ملوي، أسفرت عن ضبط ومصادرة أكثر من نصف طن من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة، من بينها 525 كجم من الأسماك المملحة (فسيخ) كبيرة الحجم المعدة للبيع في شم النسيم، إلى جانب كميات من الأسماك المملحة والجمبري صغير الحجم، ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد أنه بفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة، تبين أنها تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشار إلى أن الحملة نُفذت من خلال إدارة تموين بندر ملوي، بالتعاون مع وحدة مباحث التموين وإدارة الطب البيطري، واستهدفت عددًا من محال بيع الأسماك والسلع الغذائية.