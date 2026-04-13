لا يحظى عصير الأناناس بالشعبية التي تحظى بها عصائر الفاكهة الأخرى مثل البرتقال والجريب فروت، إلا أنه يعد من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات المفيدة للصحة.

ووفقا لموقع "health"، يتمتع عصير الأناناس بفوائد صحية متعددة، خاصة فيما يتعلق بدعم الجهاز المناعي ومنع نمو الخلايا السرطانية، إضافة إلى تعزيز صحة القلب، وينعكس تأثيره الإيجابي على وظائف أخرى في الجسم.

هل يسهم عصير الأناناس في منع الخلايا السرطانية في الجسم؟

يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين، الذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات، ويسهم في الحد من نمو الخلايا السرطانية في الجسم، كما يدعم صحة الجهاز المناعي، ويعزز استجابته للعدوى والأمراض، وذلك بفضل غناه بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من الضرر.

كيف يساعد عصير الأناناس على خفض ضغط الدم؟

عصير الأناناس خيارا مناسبا لمرضى ارتفاع ضغط الدم، إذ يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم وكمية عالية من البوتاسيوم، ما يعمل على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، وهذا بدوره يسهم في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

كما أظهرت دراسة نُشرت عام 2021 في "مجلة التغذية والأيض" أن تناول الأناناس بانتظام يساعد على خفض الكوليسترول وتقليل الالتهابات وحماية القلب من الإجهاد التأكسدي.

ما دور عصير الأناناس في دعم البصر والوقاية من أمراض العين؟

إضافة إلى فوائده للقلب والضغط، عصير الأناناس مصدرا غنيا بفيتامين C وفيتامين A وبيتا كاروتين، وهي عناصر تساعد على تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي، وفقا لموقع "WebMD".

كما يساعد تناوله على تعزيز صحة العين والحد من بعض المشكلات المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل ظهور الأجسام الطافية، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي أنسجة العين من التلف والإجهاد التأكسدي.

ما الفوائد الصحية الأخرى لعصير الأناناس؟

يحتوي الأناناس على مركب "البروميلين"، وهو إنزيم طبيعي يُعرف بخصائصه المضادة للالتهابات ودوره في دعم جهاز المناعة، وتسريع التعافي، عبر تقليل الألم والتورم إضافة إلى دعم صحة القلب من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي والحد من خطر تصلب الشرايين.

