كيف تؤثر قلة النوم على وزنك ومزاجك؟

بحسب موقع Harvard Medical School، فإن الحرمان من النوم أو النوم بكميات أقل من الموصى بها ليس مجرد شعور بعدم الراحة، بل يرتبط بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية تشمل زيادة الوزن وتدهور المزاج.

كيف تؤثر قلة النوم على الوزن

اضطراب هرمونات الجوع والشبع

عند النوم أقل من المعدل الطبيعي، يحدث انخفاض في هرمون اللبتين leptin المسؤول عن الإحساس بالشبع، وارتفاع في هرمون جريلين الذي يحفّز الشهية.

هذا الخلل يجعل الشخص يتناول كميات أكبر من الطعام، خصوصاً الأطعمة العالية في السعرات والنشويات.

زيادة وقت الاستيقاظ والفرص للأكل

النوم لفترات أقصر يعني أنك مستيقظ لفترة أطول، وبالتالي لديك المزيد من الوقت للأكل أو تناول الوجبات الخفيفة.

المراهقين تبيّن أن النوم القصير يترافق مع استهلاك أكبر للطعام وارتباط أكبر بالسمنة.

انخفاض النشاط البدني وزيادة الجلوس

قلة النوم تؤدّي إلى الشعور بالتعب والكسل، مما يقلّل نشاطك اليومي وبتالي تحرق سعرات أقل.

بالإضافة لذلك، دراسة مؤخرَة وجدت أن الحرمان من النوم قلّل من متوسط نشاط الساعة وبينما زاد فترات الجلوس.

تأثيرات أيضية تؤدّي إلى تخزين الدهون

الحرمان المزمن من النوم يُؤثّر على قدرة الجسم على التعامل مع الجلوكوز وتنظيم الأنسولين، مما قد يُفضي إلى تخزين الدهون وتراكمها خصوصاً في منطقة البطن.

كيف تؤثّر قلة النوم على المزاج

زي ادة المزاج السلبي وتراجع المزاج الإيجابي

مراجعة بحثية وجدت أن النوم القصير يُعزّز المشاعر السلبية مثل الغضب أو التوتر، بينما يقلّل من مشاعر الفرح والرضا.

انخفاض القدرة على التحكم العاطفي والاستجابة للتوتر

النوم الكافٍ يُساعد الدماغ على معالجة الأحداث اليومية وتنظيم المشاعر حينما يُحرم الشخص من النوم، تصبح ردود فعله للمواقف السلبية أكبر، ويُصبح أكثر تأثراً بالتوتر.

تأثيرات على التركيز والتفكير والذاكرة

قلة النوم تُضعف وظائف الدماغ مثل الانتباه، اتخاذ القرارات، والتذكّر وهذه كلها عوامل تؤثر مباشرة على شعورك بالرضا والفعالية خلال اليوم، ما يُقود إلى الإحباط أو التقلب المزاجي.