إعلان

هل شعرت بهذه الأعراض في معدتك؟ 7 علامات تكشف جرثومة المعدة

كتب : نرمين ضيف الله

01:00 م 30/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إذا شعرت بألم في معدتك أو انتفاخ مستمر بعد الأكل، فقد تكون جرثومة المعدة؛ السبب وراء هذه المشاكل الصحية الشائعة.

هذه البكتيريا تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وتتسبب في التهاب المعدة، القرحة، وحتى مضاعفات أكثر خطورة إذا لم تُكتشف مبكرًا.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز علامات الإصابة بجرثومة المعدة، كيف يمكن تشخيصها، والعلاج الفعال لتجنب المضاعفات، مع نصائح مهمة للوقاية.

هل جرثومة المعدة موجودة داخل جسمك؟ وما هي؟

بحسب هيلث لاين؛ جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا شائعة جدًا يمكنها العيش في بطانة المعدة والجهاز الهضمي، وقد يتعرض لها معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم.

هذه الجرثومة غالبًا لا تسبب مشاكل، لكن في بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى التهاب المعدة وقرحة المعدة وحتى مضاعفات أكثر خطورة إذا تُركت دون علاج.

ما هي أبرز علامات الإصابة بجرثومة المعدة؟

قد لا تظهر أعراض على كثير من المصابين، لكن عندما تكون الجرثومة نشطة، تشمل العلامات ما يلي:

ألم أو إحساس حارق في منطقة المعدة، خصوصًا حين تكون المعدة فارغة.

شعور بالانتفاخ بعد الأكل بسرعة.

الغثيان أو فقدان الشهية.

التجشؤ المتكرر أو التقلصات الغازية.

فقدان وزن غير مبرر.

القيء في بعض الحالات.

إحساس بعدم الراحة في أعلى البطن.

هل يمكن أن تظهر أعراض أخرى خطيرة؟

في بعض الأحيان، قد تتطور العدوى وتؤدي إلى مضاعفات مثل:

قرحة المعدة وهي تقرحات مؤلمة في بطانة المعدة أو الإثني عشر.

نزيف داخل، في الجهاز الهضمي، وهو ما قد يظهر على شكل براز أسود أو دموي، أو قيء دموي.

خطر أعلى للإصابة بسرطان المعدة في حالات نادرة جدًا إذا تُركت الجرثومة لفترة طويلة دون علاج.

كيف تُشخَّص الإصابة بجرثومة المعدة؟

إذا كان لديك أعراض مشابهة، قد يطلب الطبيب أحد هذه الفحوصات:

اختبار التنفس يُعرف باسم breath testلقياس الغازات الناتجة عن البكتيريا.

اختبار البراز: يتحقق من وجود مستضدات البكتيريا.

فحص الدم للبحث عن الأجسام المضادة لبكتيريا.

قد يُستخدم المنظار (endoscopy) في بعض الحالات لفحص بطانة المعدة مباشرة.

كيف تُعالَج جرثومة المعدة؟

في حال تأكُّد الإصابة، فإن العلاج النموذجي يشمل:

مضادات حيوية للقضاء على بكتيريا.

أدوية تقلل من حموضة المعدة (مثل مثبطات مضخة البروتون) لتسمح للمعدة بالشفاء.

في بعض الحالات قد يوصي الطبيب بفحوص متابعة للتأكد من اختفاء البكتيريا.

هل يمكنني الوقاية منها؟

لا يوجد لقاح وقائي حتى الآن، لكن يمكنك تقليل خطر العدوى من خلال:

غسل اليدين جيدًا: بعد الحمام وقبل الأكل.

التأكد من سلامة الطعام والمياه التي تتناولها.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع المصابين.

جرثومة المعدة الهضم فقدان الوزن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أرفض استغلال اسمي".. هاني رمزي يرد على اتهامات إفشاء أسرار الأهلي
رياضة محلية

"أرفض استغلال اسمي".. هاني رمزي يرد على اتهامات إفشاء أسرار الأهلي
بحضور جمال مبارك.. تشييع جنازة والدة أحمد عز- صور
أخبار مصر

بحضور جمال مبارك.. تشييع جنازة والدة أحمد عز- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 110 جنيهات بمنتصف تعاملات الاثنين بعد صعود
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 110 جنيهات بمنتصف تعاملات الاثنين بعد صعود
20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
زووم

20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
خلال جولته بالغربية.. تصريحات جديدة لوزير التعليم بشأن التقييمات الأسبوعية
مدارس

خلال جولته بالغربية.. تصريحات جديدة لوزير التعليم بشأن التقييمات الأسبوعية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيها لأول مرة في تاريخه
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس