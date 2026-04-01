مع انتشار الأطعمة السريعة والجاهزة، أصبح استهلاك الملح أعلى من المعدلات الطبيعية لدى كثيرين، وهو ما يضع صحة القلب في دائرة الخطر.

دراسات حديثة تحذر من أن كميات صغيرة إضافية من الصوديوم يوميا قد تكون كافية لزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب مع مرور الوقت، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

كم يؤثر الملح على خطر فشل القلب؟

وبحسب دراسة نشرت في مجلة JACC: Advances، فإن كل زيادة قدرها 1000 ملليجرام من الصوديوم يوميا ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 8%، حتى مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل النشاط البدني والسعرات الحرارية ومستويات الكوليسترول.

ما حجم الدراسة ونتائجها؟

شملت الدراسة نحو 25 ألف شخص بالغ في جنوب الولايات المتحدة، تمت متابعتهم لمدة 10 سنوات. وكان متوسط استهلاكهم اليومي من الصوديوم نحو 4200 ملليجرام، أي ضعف الكمية الموصى بها.

وخلال فترة الدراسة، أصيب نحو 27% من المشاركين بفشل القلب، ما يعكس خطورة الإفراط في استهلاك الملح.

ما هو فشل القلب؟

فشل القلب هو حالة يصبح فيها القلب غير قادر على ضخ الدم بكفاءة إلى باقي أجزاء الجسم، ما يؤدي إلى أعراض خطيرة قد تؤثر على جودة الحياة وتتطلب متابعة طبية مستمرة.

هل يمكن تقليل المخاطر؟

أظهرت النتائج أن خفض استهلاك الصوديوم إلى نحو 4000 ملليجرام يوميا يمكن أن يقلل من حالات فشل القلب بنسبة تصل إلى 6.6% خلال 10 سنوات، ما يؤكد أن تقليل الملح قد يكون له تأثير كبير على صحة القلب.

كيف يؤثر الملح على القلب؟

يرفع الإفراط في تناول الملح ضغط الدم ويؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، ما يجبر القلب على العمل بجهد أكبر.

ومع الوقت، قد يؤدي ذلك إلى ضعف عضلة القلب وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ما الكمية الآمنة من الملح يوميا؟

توصي جمعية القلب الأمريكية بعدم تجاوز 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميا، بينما يفضل أن يقتصر الاستهلاك على 1500 ملليجرام لمرضى ضغط الدم.

ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن متوسط الاستهلاك اليومي يتجاوز هذه الحدود، خاصة مع الاعتماد على الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

