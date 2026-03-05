علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شن عناصر من الأكراد هجوما على إيران، قائلا: "أعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك".

وقال ترامب في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الخميس، أنه سيكون للولايات المتحدة دورًا في اختيار قائد إيران القادم على غرار فنزويلا.

وأوضح ترامب، أنه ما زال الوقت مبكرا في عملية اختيار الزعيم الجديد لإيران ونجل خامنئي غير مرجح، مؤكدًا: "لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة في إيران".

وشدد ترامب على ضرورة القضاء على الجيش الإيراني، قائلا: "سنرى ما سيحدث في إيران لكن علينا أولا القضاء على الجيش".