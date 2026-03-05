إعلان

ترامب عن هجوم الأكراد على إيران: أعتقد أنه أمر رائع

كتب : عبدالله محمود

08:10 م 05/03/2026 تعديل في 08:11 م

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شن عناصر من الأكراد هجوما على إيران، قائلا: "أعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك".

وقال ترامب في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الخميس، أنه سيكون للولايات المتحدة دورًا في اختيار قائد إيران القادم على غرار فنزويلا.

وأوضح ترامب، أنه ما زال الوقت مبكرا في عملية اختيار الزعيم الجديد لإيران ونجل خامنئي غير مرجح، مؤكدًا: "لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة في إيران".

وشدد ترامب على ضرورة القضاء على الجيش الإيراني، قائلا: "سنرى ما سيحدث في إيران لكن علينا أولا القضاء على الجيش".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران خليفة خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلي صيامك| "يتكاثر بدون ذكور": نوع نمل فريد يتكون فقط من ملكات
رمضان ستايل

سلي صيامك| "يتكاثر بدون ذكور": نوع نمل فريد يتكون فقط من ملكات
5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
رمضان ستايل

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
ترامب: مجتبى خامنئي شخصية ضعيفة وغير مقبولة بالنسبة لي
شئون عربية و دولية

ترامب: مجتبى خامنئي شخصية ضعيفة وغير مقبولة بالنسبة لي
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور