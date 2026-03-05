قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الغرب يكتفي بمشاهدة ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى.

وأضاف أردوغان في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن أسطنبول تتخذ التدابير اللازمة لحماية تركيا وتنسق مع حلفائها لإزالة التهديدات بالمنطقة.

وأكد الرئيس التركي، "أن الجيش التركي أسقط صاروخا بالأمس في أرضنا وأخبرنا الجميع بوجوب عدم تكرار هذه الحوادث".

وأشار الرئيس التركي، إلى أن تركيا تبذل قصارى جهدها لإيقاف نزيف الدماء في منطقة الشرق الأوسط وعدم توسع الحرب.