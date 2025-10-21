علامات يومية شائعة تنذر بإصابتك بسرطان الدماغ- احذرها

حذرت باحثتان من جامعة كوين ماري في لندن من أن أعراضاً يومية تبدو بسيطة أو معتادة، مثل التعب أو صعوبة التركيز، قد تكون في بعض الحالات علامات مبكرة على الإصابة بورم في الدماغ، لذا من الضروري عدم تجاهل هذه الإشارات.

أهمية الكشف المبكر

شددت الباحثتان على أن التشخيص المبكر لأورام الدماغ يُحسن بشكل كبير من فرص النجاة، مشيرتين إلى أن نحو 75% من المرضى المصابين بأورام متقدمة لا يعيشون أكثر من عام بعد التشخيص، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أعراض تستدعي الانتباه

صعوبة في إيجاد الكلمات أو تكوين الجمل.

ضبابية في التفكير أو تراجع في التركيز والذاكرة.

خدر أو وخز في أجزاء من الجسم، خاصة في جانب واحد.

اضطرابات بصرية مثل ازدواج الرؤية أو تشوّه في الخطوط.

مشاكل في التنسيق بين العين واليد، أو كتابة غير منسقة.

تغيّرات مفاجئة أو خفية في الشخصية والمزاج.

صداع مزمن أو متكرر لا يستجيب للعلاجات المعتادة.

وأشارت الباحثتان أن تكرار هذه الأعراض الذهاب للطبيب المختص فورا.

