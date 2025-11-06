علامات لا يجب تجاهلها.. أعراض تكشف إصابتك بسرطان الدماغ مبكرًا

كتبت- نرمين ضيف الله

سرطان الدماغ من الأمراض التي يصعب اكتشافها في بداياتها، إذ تتشابه أعراضه مع مشكلات يومية كالإجهاد أو الصداع أو ضعف التركيز.

أعراض تكشف إصابتك بسرطان الدماغ مبكرًا، وفق "Mayo Clinic".

صداع مستمر يزداد حدّة مع الوقت

الصداع الذي يتطور تدريجيًا ويصبح أكثر قوة في الصباح أو عند الاستيقاظ قد يكون إنذارًا مبكرًا.

بحسب Mayo Clinic، فإن أورام الدماغ ترفع الضغط داخل الجمجمة، مما يسبب صداعًا لا يستجيب بسهولة للمسكنات المعتادة أو يتكرر بوتيرة غير طبيعية.

اضطرابات في الرؤية أو السمع

تظهر علامات مثل تشوش الرؤية، أو رؤية مزدوجة، أو فقدان مؤقت للنظر في أحد الجانبين.

وفي بعض الحالات، يعاني المريض من طنين بالأذن أو ضعف في السمع.

ووفقًا لـ Johns Hopkins Medicine، فإن هذه التغيرات تحدث عندما يضغط الورم على الأعصاب المسؤولة عن الحواس.

صعوبات في التوازن والكلام

الإحساس المفاجئ بعدم الاتزان أو بطء النطق أو صعوبة في إيجاد الكلمات الصحيحة، يمكن أن تكون مؤشرات على خلل في الفصوص المسؤولة عن الحركة والتنسيق داخل الدماغ.

تغيرات في الشخصية أو السلوك

يشير أطباء الأعصاب إلى أن بعض أنواع أورام الدماغ، خصوصًا تلك التي تصيب الفص الجبهي، قد تؤدي إلى تغيرات في المزاج أو السلوك مثل العصبية الزائدة، أو فقدان الحافز، أو اضطراب التركيز.

رغم أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بسرطان الدماغ، فإن استمرارها أو تكرارها يستدعي مراجعة الطبيب المختص فورًا.