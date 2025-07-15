كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة صينية حديثة عن وجود علاقة بين استهلاك الأسبارتام وهو مُحلي صناعي وبين الإصابة بورم الأرومة الدبقية الذي يعد من أشد أنواع سرطان الدماغ.

واستخدمت الدراسة نماذج فئران لفحص التغيرات التي يحدثها الأسبارتام في بكتيريا الأمعاء بدقة وكيف يؤثر ذلك على تطور ورم الأرومة الدبقية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وجد الباحثون أن الأسبارتام قد يهيئ بيئة معوية مثالية لتعزيز نمو الأورام، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من الأسبارتام إلى انخفاض مستويات بكتيريا الريكنيلات في الأمعاء.

وارتبطت مستويات هذه البكتيريا في الأمعاء سابقا بمشكلات صحية مختلفة، بدءا من السمنة ومرض باركنسون وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

وأثبتت الدراسة أيضا وجود علاقة بين استهلاك الأسبارتام وتنظيم الجينات داخل أورام الدماغ.

ويقدر الحد الأقصى للجرعة اليومية المسموح بها من الأسبارتام بـ 40 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم، وبناء على ذلك، إذا كان وزن الشخص 80 كيلوجرام، فإن أقصى كمية يمكنه استهلاكها يوميا من الأسبارتام لا تتجاوز 3.2 جرام.

وقد تبدو هذه الكمية كبيرة إلا أن الأسبارتام يتواجد بكميات متفاوتة في مجموعة واسعة من المنتجات اليومية التي نستهلكها، وبشكل خاص تلك التي تسوق تحت مسمى "دايت" أو "خالية من السكر".

وعلى سبيل المثال، قد تحتوي علبة واحدة من بعض المشروبات الغازية على ما يصل إلى 200 ملليجرام من الأسبارتام، مما يجعل من السهل تجاوز الحد الأقصى الموصى به دون وعي.

ويمكن أيضا العثور على الأسبارتام في مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى، بما في ذلك الأدوية والفيتامينات القابلة للمضغ.

وتشتمل الآثار الصحية السلبية الأخرى الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.

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