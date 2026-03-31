تسمم الفيتامينات، حالة تحدث عند تناول كميات زائدة من الفيتامينات، خاصة عبر المكملات الغذائية، وتؤثر سلبًا على صحة الجسم بدلًا من دعمه.

وبحسب ما ذكره موقع "verywellhealth"، إليك الأسباب والأعراض لتسمم الفيتامينات.

ما هو تسمم الفيتامينات؟



هو حالة تنتج عن تراكم الفيتامينات في الجسم بمستويات أعلى من الحد الآمن، ما يؤدي إلى ظهور أعراض يمكن أن تكون خفيفة أو خطيرة حسب نوع الفيتامين والجرعة.

ما الأسباب الرئيسية لـ تسمم الفيتامينات؟



1- الإفراط في تناول المكملات الغذائية دون استشارة طبية.

2- تناول جرعات عالية لفترات طويلة دون تركيز.

3- الجمع بين أكثر من مكمل يحتوي على نفس الفيتامين.

4- الاعتقاد الخاطئ بأن الفيتامينات آمنة تمامًا مهما زادت الكمية.

5- الإصابة ببعض الحالات الصحية التي تؤثر على قدرة الجسم في التخلص من الفيتامينات دون معرفة ذلك.

هل كل الفيتامينات تسبب التسمم بنفس الطريقة؟



تختلف حسب نوع الفيتامين، هناك بعض الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل أ و د و هـ و ك، تتراكم في الجسم، لذلك خطر التسمم بها أعلى، أما الفيتامينات الذائبة في الماء مثل سي ومجموعة ب، و يطرد الجسم الزائد منها، لكن الجرعات الكبيرة جدًا تسبب مشاكل أيضًا.

ما هي أعراض تسمم الفيتامينات بشكل عام ؟



الشعور بالغثيان والقيء.

الإصابة بالصداع والدوخة.

فقدان الشهية غير المبرر.

الشعور بالتعب والإرهاق.

المعاناة من اضطرابات في الجهاز الهضمي.

ما أعراض تسمم فيتامين أ ؟



1- الإصابة بجفاف الجلد وتشقق الشفاه.

2- تساقط الشعر.

3- الشعور بآلام في العظام.

4- المعاناة من تشوش الرؤية.

ما أعراض تسمم فيتامين د ؟



-ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم.

- ضعف عام في الجسم.

- ظهور مشكلات صحية في الكلى.

- الشعور بالعطش الشديد وكثرة التبول.

ما اعراض تسمم فيتامين سي ؟



الإصابة بالإسهال.

الشعور بتقلصات في البطن.

المعاناة من الغثيان قد تصل إلى القيء.

يؤدي إلى تكون حصوات الكلى عند الإفراط.

ما أعراض تسمم فيتامين ب6 ؟



الشعور بتنميل في الأطراف

ظهور مشكلات في الأعصاب عند الاستخدام لفترات طويلة.

كيف يمكن الوقاية من تسمم الفيتامينات؟



1- الحرص على تناول أي مكمل غذائي من خلال استشارة الطبيب.

2- الالتزام بالجرعات الموصى بها.

3- قراءة مكونات المكملات لتجنب التكرار.

4- الاعتماد على الغذاء الطبيعي كمصدر أساسي للفيتامينات.

5- الحرص على إجراء فحوصات دورية عند استخدام المكملات لفترات طويلة.

متى يجب مراجعة الطبيب؟



في حالة ظهور أعراض غير طبيعية بعد تناول الفيتامينات.

عند تناول جرعة كبيرة بالخطأ.

عند استخدام مكملات لفترات طويلة دون إشراف طبي، وفقًا لما ذكره موقع "medlineplus".

اقرأ أيضا:

منها الاكتئاب والعدوى.. أعراض تدل على نقص هذا الفيتامين

كنز من الفيتامينات.. خضار أحمر يخفف حدة "الإنفلونزا الخارقة"

ما تأثير تناول فيتامين C على ضغط الدم؟