انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، في منتصف تعاملات الأحد 17-5-2026، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4563 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5867 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6845 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7822 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 54760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243264 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 391100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.41% إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.