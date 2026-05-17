تنظم كلية الطب بجامعة عين شمس المؤتمر العلمي السنوي الخامس للأمراض الروماتيزمية والمناعة، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق ٢٠ و٢١ مايو ٢٠٢٦، تحت رعاية الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور طارق أحمد يوسف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق ماجد رئيس أقسام الباطنة.

يترأس المؤتمر الدكتورة داليا فايز، ويشارك في تنظيمه الدكتورة حنان فاروق سكرتير المؤتمر، الدكتورة ميرفت أبو جبل نائب رئيس المؤتمر، بمشاركة نخبة من أساتذة وخبراء الأمراض الروماتيزمية والمناعة من مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية.

ويناقش المؤتمر أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات تشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية والمناعية، إلى جانب استعراض أحدث البروتوكولات العلاجية والتقنيات الحديثة المستخدمة في التشخيص المبكر، فضلًا عن مناقشة عدد من الحالات المرضية المعقدة والصعبة بمشاركة تخصصات طبية مختلفة، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

كما يمثل المؤتمر منصة علمية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين الباحثين والأطباء، ودعم التعاون العلمي والبحثي في مجال الأمراض الروماتيزمية والمناعة، بما يواكب التطورات الطبية العالمية في هذا التخصص الحيوي.

