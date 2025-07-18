مضاعفات خطيرة.. ماذا يحدث لجسمك إذا أهملت علاج جرثومة المعدة؟

كتبت- أسماء مرسي:

أوضح الدكتور عبادة سعيد، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن جرثومة المعدة، أو ما تُعرف علميا باسم (Helicobacter pylori)، هي بكتيريا حلزونية تعيش في جدار المعدة.

وأشار خلال استضافته ببرنامج "دكتور هيلث" المُذاع على قناة "سي بي سي" إلى وجود تخوف مبالغ فيه بين الأشخاص من هذه الجرثومة، مؤكدا أنها لا تسبب أعراضا مثل الإسهال أو الإمساك لأنها تستهدف المعدة تحديدا.

مدى انتشار جرثومة المعدة وأعراضها

أضاف أن جرثومة المعدة منتشرة بشكل كبير، حيث يعاني منها حوالي 70% من المصريين، وتتمثل أبرز أعراضها في،

عسر الهضم وهو مصطلح واسع يشمل الشعور بالامتلاء وعدم الارتياح بعد تناول الطعام.

أعراض الخطر، وهي مؤشرات تستدعي التدخل الطبي الفوري، وتشمل:

عسر هضم مصحوب بفقر دم (أنيميا).

قيء دموي أو يشبه القهوة.

صعوبة في البلع.

فقدان وزن غير مبرر.

انخفاض عدد الصفائح الدموية دون سبب واضح.

مضاعفات إهمال جرثومة المعدة

لفتت "أستاذ الكبد والجهاز الهضمي" إلى أن إهمال علاج جرثومة المعدة يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها:

قرحة المعدة: حيث تعتبر الجرثومة أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بها.

أورام المعدة: مثل أورام الأنسجة اللمفاوية أو سرطان المعدة، خاصة لدى المرضى الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض.

علاج جرثومة المعدة

شدد الطبيب على أهمية استشارة طبيب متخصص لتحديد خطة العلاج المناسبة، والتي تتضمن:

العلاج الدوائي

يتكون من نوعين من المضادات الحيوية مع دواء مثبط لحمض المعدة.

مدة العلاج

يستمر العلاج التقليدي لمدة أسبوعين، بينما تستغرق الأنظمة العلاجية الحديثة 10 أيا

أهمية الالتزام

يجب على المريض الالتزام بالجرعات والمواعيد بدقة لضمان فعالية العلاج، ومنع تطور مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

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