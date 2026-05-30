عادة ما ينظر إلى طهي البطاطس في الإيرفراير باعتباره خيارا صحيا مقارنة بالقلي العميق أو التحميص، نظرا لاعتماده على كميات أقل بكثير من الزيت، إلى جانب السرعة وسهولة الاستخدام، مع نتائج جيدة في العديد من الوصفات.

ووفقا لموقع Food Republic، فقد حذر خبراء الطهي من عدد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض أثناء استخدام الإيرفراير لطهي البطاطس، والتي قد تؤثر على جودة النتيجة النهائية من حيث القوام والقرمشة، وجاءت أبرزها كما يلي:

1- طهي كميات كبيرة دفعة واحدة

يؤدي تكديس البطاطس داخل سلة الإيرفراير إلى عدم نضجها بشكل متساو، وهو ما ينعكس على جودة الطهي بشكل واضح، لذلك ينصح بالاكتفاء بكمية لا تتجاوز ثلث أو نصف سعة السلة لضمان توزيع الحرارة بشكل صحيح.

2- عدم تسخين المقلاة الهوائية مسبقا

إهمال خطوة التسخين المسبق يعد من الأخطاء المؤثرة على النتيجة النهائية، إذ تساعد هذه الخطوة على الحصول على بطاطس أكثر قرمشة ونضجا متوازنا، خاصة أن الإيرفراير تسخن بسرعة مقارنة بالفرن التقليدي.

3- اختلاف أحجام قطع البطاطس

عدم توحيد حجم التقطيع يؤدي إلى تفاوت في درجة النضج بين القطع المختلفة، ما يجعل الحصول على نتيجة متجانسة أمرا صعبا، لذا يفضل تقطيع البطاطس بأحجام متقاربة قدر الإمكان.

4- عدم نقع البطاطس قبل الطهي

نقع البطاطس في الماء البارد أو المثلج لمدة تتراوح بين ساعتين و24 ساعة يساعد على تقليل نسبة النشا، ما يمنحها قواما أكثر قرمشة، ثم تشطف جيدا قبل وضعها في الإيرفراير.

5- عدم تجفيف البطاطس جيدا

وجود رطوبة على سطح البطاطس يمنع امتزاج الزيت والتوابل بشكل جيد، كما يقلل من قدرة النكهات على الالتصاق، لذلك يجب تجفيفها جيدا قبل الطهي باستخدام منشفة نظيفة أو مناديل ورقية.

6- تجنب استخدام الزيت أو الإفراط في استخدامه

رغم أن الإيرفراير تعد بديلا صحيا للقلي التقليدي وتعتمد على تقليل الزيت، إلا أن الاستغناء التام عنه غالبا لا يعطي نتائج مثالية، كما يحذر من استخدام بخاخات الطهي لأنها قد تؤثر مع الوقت على الطبقة المانعة للالتصاق داخل السلة وتقلل من كفاءتها.

