كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة "إن بي سي نيوز"، إلى جانب مسؤول أمريكي مطلع، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن المقاتلة الأمريكية "إف-15 إي سترايك إيجل" التي أُسقطت فوق جنوب غرب إيران الشهر الماضي ربما تعرضت للإصابة بصاروخ صيني الصنع يُطلق من الكتف.

وبحسب المصادر، يدرس مسؤولون أمريكيون أيضاً احتمال أن تكون الصين قد زودت إيران، مع بداية النزاع، بمنظومة رادار بعيدة المدى للإنذار المبكر قادرة على رصد الطائرات الشبحية المصممة لتفادي الاكتشاف.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأمريكية ما زالت مستمرة لكشف ملابسات إسقاط الطائرة في أبريل الماضي، في حادثة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ عقود التي تُسقط فيها مقاتلة أمريكية بنيران معادية.

وأضافت أن موعد تسليم المعدات العسكرية المحتملة إلى إيران لا يزال غير معروف، إلا أن استخدام أسلحة صينية الصنع في النزاع من شأنه أن يزيد تعقيد العلاقات بين واشنطن وبكين، في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحصول على دعم صيني لإنهاء الصراع.

وكان ترامب قد صرح عقب إسقاط الطائرة بأن المقاتلة أُصيبت بصاروخ محمول على الكتف، موضحاً أن هذا النوع من الأسلحة، المعروف بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة، يُستخدم لإسقاط الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ويتميز بانخفاض تكلفته وفعاليته.

ووفقاً لوزارة الدفاع الأمريكية، تمكن طاقم الطائرة المكون من شخصين من القفز منها بسلام فوق الأراضي الإيرانية، حيث جرى إنقاذ الطيار خلال سبع ساعات، بينما استغرقت عملية العثور على ضابط أنظمة الأسلحة يومين بعدما اختبأ في سفوح جبال زاجروس.

وفيما يتعلق بالموقف الصيني، أحال البيت الأبيض شبكة "إن بي سي نيوز" إلى تصريحات سابقة لترامب قال فيها إن الرئيس الصيني شي جين بينج تعهد له بعدم تزويد إيران بأي معدات عسكرية.

كما أشار البيت الأبيض إلى تصريحات أخرى أدلى بها ترامب للصحفيين أكد فيها ثقته بالتعهد الصيني، قائلاً إنه يصدق ما وعده به الرئيس الصيني بشأن عدم إرسال أسلحة إلى إيران.

ومن جانبها، نفت السفارة الصينية هذه الاتهامات، حيث أكد متحدث باسمها أن بكين تتعامل بحذر ومسؤولية مع صادراتها العسكرية وتخضعها لرقابة صارمة وفق القوانين المحلية والالتزامات الدولية.

وأضاف المتحدث أن الصين ترفض ما وصفه بالادعاءات غير المستندة إلى أدلة ومحاولات ربطها بإيران بصورة متعمدة.

وأشارت الشبكة إلى أنها كانت قد ذكرت في تقرير سابق أن تقديرات استخباراتية أمريكية تحدثت عن خطط صينية لتزويد إيران بمنظومات دفاع جوي جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

كما نقلت عن مسؤولين سابقين في الأمن القومي الأمريكي قولهم إن جهات أمريكية ربما سربت تلك المعلومات الاستخباراتية بهدف كشف الخطط الصينية مسبقاً، وهو أسلوب استخدمته إدارات أمريكية سابقة في ملفات مشابهة.