مع دخول فصل الشتاء واشتداد برودته، يلاحظ الكثيرون شعورًا متزايدًا بالجوع خلال ساعات الليل، حتى لدى الأشخاص الذين يلتزمون بأنظمة غذائية ثابتة طوال السنة هذا الأمر يثير تساؤلات عديدة حول سبب اشتداد الجوع ليلًا في هذا الفصل تحديدًا.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن الجوع الليلي في الشتاء ظاهرة طبيعية لها تفسير علمي واضح، ولا ترتبط فقط بالعادات الغذائية أو الرغبة في تناول الأطعمة الدافئة.

وأضاف "القيعي" لـ"مصراوي" أن الجسم يبذل مجهودًا أكبر للحفاظ على حرارته الداخلية في الأجواء الباردة، ما يؤدي إلى زيادة معدل استهلاك الطاقة، وعند حلول الليل، تنخفض حرارة الجسم بشكل أكبر، فيرسل المخ إشارات للحاجة إلى الطعام لتعويض الطاقة المفقودة، فيُترجم ذلك إلى شعور قوي بالجوع.

وبيّن أن قلة التعرض لضوء الشمس في الشتاء تؤثر على هرموني الميلاتونين والسيروتونين، وهما من أهم الهرمونات المنظمة للنوم والشهية، ارتفاع الميلاتونين مساءً مع انخفاض السيروتونين قد يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام، خاصة السكريات، لارتباطها بتحسين المزاج.

وأشار إلى أن برودة الجو تدفع الكثيرين للبقاء في المنازل وتقليل نشاطهم البدني، وهو ما يؤدي إلى بطء معدل الحرق،

وبالتالي، يصبح الجسم أكثر ميلًا لطلب الطعام لتعويض نقص الطاقة الناتج عن قلة الحركة.

وأشار إلى أن الجسم بطبيعته يفضّل في الشتاء الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، لأنها تمنح شعورًا أطول بالدفء،

لذلك يميل الناس ليلاً إلى تناول النشويات والسكريات، باعتبارها أسرع مصدر للطاقة.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص يصابون بما يعرف بـ"الاكتئاب الشتوي الموسمي" نتيجة قلة الضوء وقصر النهار، ويعتمد هؤلاء على الأكل كوسيلة لتحسين الحالة المزاجية، خصوصًا في ساعات الليل.

كيف يمكن الحد من الجوع الليلي في الشتاء؟

ويقدّم الدكتور معتز القيعي، مجموعة من النصائح العملية للسيطرة على الجوع أثناء الليل:

1- تناول وجبة عشاء تحتوي على بروتين وألياف لزيادة الإحساس بالشبع.

2- شرب مشروبات دافئة خالية من السكر مثل الشاي بالنعناع أو القرفة.

3- التقليل من الحلويات والسناك قبل النوم.

4- الحفاظ على نشاط بسيط خلال اليوم مثل المشي.

5- النوم في وقت منتظم لتقليل اضطرابات الهرمونات.

